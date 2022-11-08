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ABD’de ara seçim heyecanı yaşanırken, uzamanlar sonuçların Bitcoin (BTC) ve genel olarak kripto para piyasasını etkileyeceğini düşünüyor.

Elon Musk, Cumhuriyetçiler İçin Oy İstedi

Twitter’ın yeni patronu Elon Musk, hesabında yaptığı paylaşımda bugün ABD’de yapılacak kritik ara seçimler öncesinde şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Kararsız seçmene seslenen Muk, Cumhuriyetçilere oy vermeleri çağrısında bulundu. Musk’ın, 2020 seçimleri esnasında Twitter hesabı kapatılan ABD eski Başkan Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti için oy istemesi ABD’de büyük yankı uyandırdı. Musk şu açıklamayı yaptı:

Paylaşılan güç, her iki tarafın da aşırılıklarını engeller. Bu nedenle başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum.

Musk’ın bu şaşırtıcı tweet’i ile ilk kez büyük bir sosyal medya platformunun yöneticisi bir siyasi partiye açıkça oy verme çağrısı yapmış oldu. Geçtiğimiz aylarda, Biden yönetimi ve Demokratlar, vergilendirme, sendika yasası ve elektrikli araçlar için ek vergi indirimleri sunma planlarından dolayı Musk’tan eleştiri aldı. Tesla’nın Amerika’daki üretim tesisleri henüz sendikalı değil. Cumhuriyetçilerin Salı günkü seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi beklenirken, ara seçim büyük önem teşkil ediyor. Musk daha sonra, tarihsel olarak parti üyeliğinin Bağımsız olduğunu ve bu yıla kadar hep Demokrat’ları desteklediğini açıkladı. 8 Kasım’da ABD, Senato ve Kongre Meclisi için şimdiye kadarki en rekabetçi seçimlerden birinde oy kullanacak.

Seçimler DOGE İçin Ne İfade Ediyor?

Türkiye’nin önde gelen ekonomistlerinden Özgür Demirtaş, Demokratların enflasyon konusunda daha şahin bir duruş sergileyeceklerine dikkat çekerek, dolar endeksinin bu süreçte ivme kazanabileceğini belirtti. Ünlü ekonomist Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğu kazanması halinde ABD dolar endeksi (DXY) için yükseliş tahmininin zayıflayacağını söyledi.

Dolayısıyla, Cumhuriyetçilerin ara seçimleri kazanması durumunda Bitcoin (BTC) başta olmak üzere tüm riskli varlıklardaki alım iştahı ivme kazanabilir. Buna Dogecoin (DOGE) de dahil. Musk Etkisi on zamanlarda yavaşlamış olsada, analistler Twitter’dan gelecek müjdenin DOGE’yi tekrar aya çıkaracağını ifade ediyor. Ancak DOGE’nin önündeki en büyük engel ise Fed’in para politikası ve faiz artırımları. Cumhuriyetçilerin kazanması, DOGE için daha olumlu sonuçlar doğurabilir.