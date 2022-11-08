Son geri çekilme hemen her zaman olduğu gibi tüm altcoin’leri etkiledi ve metaverse coin’lerde de son 24 saatte gözle görülür düşüşler oldu.

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Kripto para piyasası FTX ve Binance arasındaki mücadelenin etkileri ile birlikte bir geri çekilme yaşıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) fiyatı 20.000 dolar altına gerilerken, toplam kripto para piyasası değeri de 1 trilyon altına düşmüş durumda. Bu geri çekilme hemen her zaman olduğu gibi tüm altcoin’leri etkiledi ve metaverse coin’lerde de son 24 saatte gözle görülür düşüşler oldu.

MANA ve CEEK

Piyasa değeri bakımından en büyük 4. metaverse coin konumunda bulunana Decentraland (MANA), yazının kaleme alındığı sırada 0,62 dolardan işlem görüyor. Tüm kripto para birimleri için 46. sırada yer alan MANA son 24 saatte yüzde 4,8 ve son 1 haftada da yüzde 6,8 geri çekilme yaşadı.

Analistlere göre şu an için 0,58 dolar MANA için bir destek seviyesi oluşturmuş durumda ve 0,74 doların en güçlü direnç olduğu ifade ediliyor.

Tüm kripto para birimleri içinde 187. sırada yer alan Ceek VR (CEEK) ise yazının kaleme alındığı sırada 0,1315 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yüzde 1,8 düşüş yaşayan CEEK, son 1 haftada da yüzde 7 oranında düşüş gördü. Analistlere göre güncel durumda CEEK için 0,12 dolar destek ve 0,15 dolar güçlü direnç olarak işlem görüyor.

GALA ve APE

Metaverse piyasasının en popüler coin’lerinden olan GALA, yazının kaleme alındığı sırada 0,0346 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yüzde 5 düşüş yaşayan kripto para birimi son 1 haftada da değerinin yüzde 18’ini kaybetti.

Grafiklere bakıldığında mevcut piyasa durumunda GALA için 0,0269 doların dip seviye ve 0,049 doların tepe seviye olduğu ifade ediliyor.

Son olarak piyasa değeri bakımından en büyük metaverse coin konumunda bulunana Apecoin (APE), yazının yayına hazırlandığı sırada … dolardan işlem görüyor. Hemen hemen tüm altcoin’lerde olduğu gibi APE’de de son 24 saatte bir düşüş yaşandı ve düşüşün %7 oranında olduğu görülüyor.

Analistlere göre ise şu anda APE için 3,9 dolar bir destek ve 5,2 dolar bir direnç olarak çalışıyor gibi görünüyor.