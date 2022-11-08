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  •   Bomba Rapor! Kurumsal Yatırımcı 3 Haftadır Bu Altcoin’e Akın Ediyor! Analistler Teyit Etti!

Bomba Rapor! Kurumsal Yatırımcı 3 Haftadır Bu Altcoin’e Akın Ediyor! Analistler Teyit Etti!

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için bu altcoin'i şimdiden gözüne kestirmişe benziyor. 
14:45
8 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ayı piyasası hız kesmeden devam ederken, yatırımcılar bir sonraki boğa koşusu için bu altcoin’i şimdiden gözüne kestirmişe benziyor.

CoinShares’ten Heyecanlandıran XRP Raporu!

Ripple ve SEC arasındaki davadaki olumlu gelişmelerin ardından, Ripple’a (XRP) yönelik yatırımcı ilgisi artmaya başladı.  Dijital varlık yönetimi firması CoinShares tarafından paylaşılan bir rapor, XRP yatırım ürünlerinin art arda üçüncü hafta kurumsal girişler gördüğünü ve girişlerin 1,1 milyon doları bulduğunu belirtti. Rapor, ”XRP ile ilgili yatırım ürünleri “3. hafta için aylık toplam 1,1 milyon dolarlık (MTD) giriş gördü.” ifadesine yer verdi. XRP bugüne kadar 11 milyon dolarlık bir giriş gördü (YTD). Coinhares araştırma başkanı James Butterfill’e göre, kritik gelişme devam eden dava Ripple’ın lehine gittiği için yatırımcılar arasında XRP’ye olan güvenin arttığını gösteriyor. Dava, son birkaç haftadır Ripple’ın istediği gibi ilerliyor.

Son dönemde birçok kuruluş, SEC’in XRP’nin menkul kıymet olduğu iddiasına farklı amicus özetleri aracılığıyla karşı çıktı. Bir yıldan fazla bir süredir SEC, XRP‘nin Howey testine dayanan bir menkul kıymet olduğunu iddia etti. Ancak Ripple, XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını savundu. Ripple düzenleyicilerin XRP’nin bir menkul kıymet olduğu iddiasını destekleyecek yasal bir teori oluşturamadığını kaydetti. Başta Blockchain Vakfı olmak üzere birçok şirket, Ripple’ı desteklemeye devam ediyor. Kurumlar, davanın işlerini etkilediğini ve ABD ekonomisi için bir tehdit oluşturduğunu ilgili özetlerinde belirttiler. Ripple’ın bir düzine şirketten aldığı sayısız desteğin yanı sıra, kripto firması kısa süre önce SEC’e karşı büyük bir zafer kazandı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, aylarca süren yasal bir savaşın ardından nihayet William Hinman’ın konuşmasının taslaklarını Ripple’a teslim etti.

Balina Birikimi, Devam Ediyor!

Bu olumlu gelişmeler, yatırımcıların XRP’ye olan güvenini canlandırmaya yardımcı oldu. Balinaların XRP için faaliyetlerinin son zamanlarda hızla artması dikkat çekici. Önde gelen balinalar her gün yüz milyonlarca XRP’yi borsalardan taşıyor.  Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, mahkemenin bu yıl şirketin SEC aleyhindeki özet karar hareketine “cevap” vermesini beklemediğini söyledi.

Garlinghouse Bloomberg’e verdiği demeçte, mahkemenin davayı önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar karara bağlayacağını söyledi. Yönetici ayrıca, mahkeme sürecini tahmin etmenin zor olduğunu, bu nedenle mahkemenin özet karar önergesine ilişkin kararını tam olarak ne zaman vereceğini tahmin edemediğini belirtti. Analistler, SEC davasından gelecek bir zaferin XRP’yi yeni zirvelere taşıyacağını vurguladılar.

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