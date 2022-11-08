Son dönemdeki sert çöküşler nedeniyle Bitcoin birkaç kez ölü ilan edildi. Ancak, veriler Bitcoin'in (BTC) emin adımlarla hedefine ilerlediğini ortaya koyuyor.

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Son dönemdeki sert çöküşler nedeniyle Bitcoin birkaç kez ölü ilan edildi. Ancak, veriler Bitcoin’in (BTC) emin adımlarla hedefine ilerlediğini ortaya koyuyor.

Finder: Bitcoin’de Benimseme Oranı Şaşırtıyor!

Araştırma şirketi Finder‘in son raporuna göre, Avustralya’daki kripto para yatırımcılarının %61 BTC’ye sahip. Avustralya, son zamanlarda olumlu regülasyon haberleri ile gündemde kalmayı başardı. Ülke, küresel çaptaki Bitcoin sahipliği açısından lider konumda. Son zamanlardaki önemli aksaklıklara rağmen, kripto benimseme oranı senaryosu şaşırtmaya devam ediyor. Bir karşılaştırma web portalı olan Finder’s kripto para endeksi, 26 ülkedeki internet kullanıcılarının yaptığı bir ankete dayanarak küresel olarak kripto paraların büyümesini ölçtü.

Araştırmada, Hindistan %28 sahiplik oranıyla liderliği üstlendi. Hindistan’ı %26 küresel benimseme oranıyla Nijerya izledi. Avustralya %20’lik oran ile, Vietnam (%23) ve Hong Kong’un (%21) ardından 5. sırada yer aldı. Finder’ın Ekim anketi, kısa ve uzun vadede BTC fiyat tahminlerini de ortaya koydu. Burada, Bitcoin fiyatının önümüzdeki on yılda nasıl performans göstereceği konusunda 55 endüstri (fintech/kripto) uzmanı ile anket yapıldı. Benimseme oranından yola çıkan Finder, BTC fiyatının 2025 yılına kadar 79.000 dolara ulaşabileceğini belirtti. Uzmanlar, 2025 yılına kadar 79.193 dolara yükselmeden önce Bitcoin’in (BTC) 2022’nin sonunda 21.344 dolar değerinde olacağını düşünüyor. Bu arada, Bitcoin fiyatı paylaşılan verilere göre 2030’da 270,722 dolara ulaşabilir.

Bitcoin’i Neler Bekliyor?

Fed‘in para politikası nedeniyle Bitcoin’in hangi yöne gideceği hala belirsizliğini koruyor. Uzmanların BTC tahmini sene başında daha yüksek seviyelerde idi. Ancak, makroekonomik şartlardan ötürü, artık analistler BTC tahminlerinde daha muhafazakar bir tavır sergiliyor. Uzmanlar, en yüksek seviyesinde BTC’nin 2022’de 24.013 dolara ulaşacağını öngörüyor, ancak aynı zamanda bu yıl bir noktada sadece 15.283 dolara düşeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan EXMO CEO’su Serhii Zhdanov şunları söyledi:

Bitcoin için temelde hiçbir şey değişmedi, bu küresel bir sermaye krizi ve Bitcoin kısa vadede etkilenecek ancak toparlanacak.

Kripto para borsası Uphold’un blok zinciri ve kripto araştırması başkanı Dr Martin Hiesboeck, borsaların, son birkaç hafta içinde Bitcoin‘den daha fazla volatilite göstermiş olabileceğini ancak bu durumun Bitcoin’in aniden enflasyona karşı koruyan bir varlık haline geldiği şeklinde yorumlanmamasını vurguladı. Yöneticiye göre, hepimiz Bitcoin’in enflasyona karşı yatırımcıları koruma sağlayacağını düşündük, ancak savaş zamanlarında ABD dolarının bu rolü üstlendiğini görüdük. Buna rağmen, Dr Hiesboeck, son fiyat hareketinin yatırımcılar tarafında net birikim işaretleri gösterdiğini belirterek, “Bir sonraki Bitcoin boğa koşusunun önünde hiçbir şey duramaz” dedi.