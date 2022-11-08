Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Akademik Rapor! 55 Ekonomist Bitcoin’de Son Noktayı koydu: 2022, 2025 ve 2030 Tahmini!

Son dönemdeki sert çöküşler nedeniyle Bitcoin birkaç kez ölü ilan edildi. Ancak, veriler Bitcoin'in (BTC) emin adımlarla hedefine ilerlediğini ortaya koyuyor. 
15:15
8 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son dönemdeki sert çöküşler nedeniyle Bitcoin birkaç kez ölü ilan edildi. Ancak, veriler Bitcoin’in (BTC) emin adımlarla hedefine ilerlediğini ortaya koyuyor.

Finder: Bitcoin’de Benimseme Oranı Şaşırtıyor!

Araştırma şirketi Finder‘in son raporuna göre, Avustralya’daki kripto para yatırımcılarının %61 BTC’ye sahip. Avustralya, son zamanlarda olumlu regülasyon haberleri ile gündemde kalmayı başardı. Ülke, küresel çaptaki Bitcoin sahipliği açısından lider konumda. Son zamanlardaki önemli aksaklıklara rağmen, kripto benimseme oranı senaryosu şaşırtmaya devam ediyor.  Bir karşılaştırma web portalı olan Finder’s kripto para endeksi, 26 ülkedeki internet kullanıcılarının yaptığı bir ankete dayanarak küresel olarak kripto paraların büyümesini ölçtü.

Araştırmada, Hindistan %28 sahiplik oranıyla liderliği üstlendi. Hindistan’ı %26 küresel benimseme oranıyla Nijerya izledi. Avustralya %20’lik oran ile,  Vietnam (%23) ve Hong Kong’un (%21) ardından 5. sırada yer aldı. Finder’ın Ekim anketi, kısa ve uzun vadede  BTC fiyat tahminlerini de ortaya koydu. Burada, Bitcoin fiyatının önümüzdeki on yılda nasıl performans göstereceği konusunda 55 endüstri (fintech/kripto) uzmanı ile anket yapıldı. Benimseme oranından yola çıkan Finder, BTC fiyatının 2025 yılına kadar 79.000 dolara ulaşabileceğini belirtti. Uzmanlar, 2025 yılına kadar 79.193 dolara yükselmeden önce Bitcoin’in (BTC) 2022’nin sonunda 21.344 dolar değerinde olacağını düşünüyor. Bu arada, Bitcoin fiyatı paylaşılan verilere  göre 2030’da 270,722 dolara ulaşabilir.

Bitcoin’i Neler Bekliyor?

Fed‘in para politikası nedeniyle Bitcoin’in hangi yöne gideceği hala belirsizliğini koruyor. Uzmanların BTC tahmini sene başında daha yüksek seviyelerde idi. Ancak, makroekonomik şartlardan ötürü, artık analistler BTC tahminlerinde daha muhafazakar bir tavır sergiliyor. Uzmanlar, en yüksek seviyesinde BTC’nin 2022’de 24.013 dolara ulaşacağını öngörüyor, ancak aynı zamanda bu yıl bir noktada sadece 15.283 dolara düşeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan EXMO CEO’su Serhii Zhdanov şunları söyledi:

Bitcoin için temelde hiçbir şey değişmedi, bu küresel bir sermaye krizi ve Bitcoin kısa vadede etkilenecek ancak toparlanacak.

Kripto para borsası Uphold’un blok zinciri ve kripto araştırması başkanı Dr Martin Hiesboeck, borsaların, son birkaç hafta içinde Bitcoin‘den daha fazla volatilite göstermiş olabileceğini ancak bu durumun Bitcoin’in aniden enflasyona karşı koruyan bir varlık haline geldiği şeklinde yorumlanmamasını vurguladı. Yöneticiye göre, hepimiz Bitcoin’in  enflasyona karşı yatırımcıları koruma sağlayacağını düşündük, ancak savaş zamanlarında  ABD dolarının bu rolü üstlendiğini görüdük.  Buna rağmen, Dr Hiesboeck, son fiyat hareketinin yatırımcılar tarafında net birikim işaretleri gösterdiğini belirterek, “Bir sonraki Bitcoin boğa koşusunun önünde hiçbir şey duramaz” dedi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Korkutan Rapor! Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analist Uyardı: Bu Seviyeler Gelebilir!
Korkutan Rapor! Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analist Uyardı: Bu Seviyeler Gelebilir!
Bitcoin’deki (BTC) Sert Düşüşün Nedeni Ne?
Bitcoin’deki (BTC) Sert Düşüşün Nedeni Ne?
Bitcoin’deki Son Düşüşü de Bilen Analist: Bu 2 Altcoin’den Uzak Durun, Çakılacaklar!
Bitcoin’deki Son Düşüşü de Bilen Analist: Bu 2 Altcoin’den Uzak Durun, Çakılacaklar!
ABD Bugün Ara Seçime Gidiyor: Kim Kazanırsa Bitcoin İvme Kazanır?
ABD Bugün Ara Seçime Gidiyor: Kim Kazanırsa Bitcoin İvme Kazanır?
“Bitcoin ve Chainlink Ralli için Hazır” Diyen Analist: Bu Altcoin En Az Yüzde 220 Yükselecek
“Bitcoin ve Chainlink Ralli için Hazır” Diyen Analist: Bu Altcoin En Az Yüzde 220 Yükselecek
ABD Merkez Bankası (Fed), Bitcoin ve Bu 4 Altcoin’i Örnek Göstererek Uyardı!
ABD Merkez Bankası (Fed), Bitcoin ve Bu 4 Altcoin’i Örnek Göstererek Uyardı!
2013’te 1 Milyon Bitcoin Alan Ünlü Milyarder Fed’i İşaret Ederek Uyardı: Kemerlerinizi Bağlayın!
2013’te 1 Milyon Bitcoin Alan Ünlü Milyarder Fed’i İşaret Ederek Uyardı: Kemerlerinizi Bağlayın!
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022