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  •   Yatırım Dünyasının Yakından Takip Ettiği İsim: Polygon (MATIC) ve Bu 5 Altcoin’i Kaçırmayın!

Yatırım Dünyasının Yakından Takip Ettiği İsim: Polygon (MATIC) ve Bu 5 Altcoin’i Kaçırmayın!

Yatırım dünyasının yakından takip ettiği Luke Martin, aralarında Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon'un (MATIC) da bulunduğu 6 altcoin'in Kasım boyunca yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
16:45
8 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırım dünyasının yakından takip ettiği Luke Martin, aralarında Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon‘un (MATIC) da bulunduğu altı altcoin’in Kasım boyunca yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Analistin Çantasındaki 6 Altcoin

Popüler kripto para analisti Luke Martin, 320 binden fazla Twitter takipçisine, geçen haftaki rallinin ardından altcoin’lerin düz bir çizgide yükselmeyeceğini, geri çekilmeler olabileceğini ve belirli dönemlerde büyük değişiklikler görülebileceğini belirtti. Yine de, geçen haftaki fiyat hareketlerinin hangi kripto parada güzel bir düşüş yaşanırsa yaşanasın Kasım ayı boyunca izleme listesinde olmayı hak ettiğini iddia ederek altı altcoin’i işaret etti.

Martin’in altcoin listesinin ilk sırasında merkeziyetsiz veri depolama ağı olan Arweave (AR) yer alıyor. Arweave’in yerel token’ı AR, 2 Kasım’da 10,00 dolar civarında işlem görürken aynı gün 17,47 dolara kadar yükseldi. Piyasa değerine göre 72’nci sırada yer alan kripto para o zamandan beri bir miktar geri çekildi ve yazım sırasında 12,80 dolardan işlem görüyor. Analistin işaret ettiği ikinci altcoin dev kripto para borsası OKEx’in borsa token’ı olan OKB. OKB, 3 Kasım’da 16,35 dolar civarında işlem görürken 7 Kasım’da 23,88 dolara kadar çıktı. Piyasa değerine göre 17’nci sıradaki kripto paranın fiyatı bu yazının yazıldığı sırada 22,24 dolardaydı.

Martin’in altcoin listesinin üçüncü sırasında popüler ölçeklendirme çözümü Polygon yer alıyor. 2 Kasım’da 0,85 dolar civarında işlem gören MATIC, ve 7 Kasım’da sürpriz bir şekilde 1,28 dolara kadar yükseldi. Piyasa değerine göre 10’ncu sırada yer alan kripto para, o zamandan beri kazanımlarının bir kısmını geri verdi ve yazım sırasında 1,18 dolardan alınıp satılıyor. Taraftar katılımını teşvik etmek amacıyla spor ve e-sporları token’ize etmeye yönelik bir platform olan Chiliz (CHZ) de Martin’in listesinde yer bulmuş durumda. Piyasa değerine göre 41’nci sıradaki kripto para, 2 Kasım’da 0,23 dolar civarında işlem görüyordu ve 7 Kasım’da 0,295 doların üzerine çıktı. CHZ, yazının hazırlandığı sırada 0,255 dolardan el değiştiriyor.

Listenin beşinci sırasında, sıfır bilgi kanıtlarını kullanarak merkeziyetsiz borsalar oluşturmaya imkan veren Ethereum (ETH) tabanlı bir token olan Loopring (LRC) yer alıyor. LRC, 3 Kasım’da 0,275 dolar civarında işlem görürken, 4 Kasım’da 0,41 doların üzerine çıktı. Piyasa değerine göre 107’nci sıradaki kripto para, son günlerin en yüksek seviyesine ulaştığından beri geri değer kaybediyor. Altcoin, yazım sırasında 0,30 dolardan alınıp satılıyor. Martin’in listesinin son sırasında ise Ethereum için bir Layer 2 (L2) ölçeklendirme çözümü olan Optimism (OP) yer alıyor. OP, 2 Kasım’da 0,96 dolar civarında işlem görüyordu ve 5 Kasım’da 1,38 dolara kadar çıktı. Piyasa değerine göre 148’nci sıradaki OP, bu yazının yazıldığı sırada 1,19 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de ve Ethereum’da Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), haftanın ikinci gününde yeniden 20 bin doların altına geriledi. Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde düşüşle 19 bin 682 dolardan işlem görüyor. Öte yandan en büyük altcoin Ethereum da Bitcoin’deki düşüşten payına düşeni fazlasıyla alan kripto paralar arasında yer alıyor. ETH, son 24 saatte yüzde 6’nın üzerinde kayıpla bin 479 dolardan işlem görüyor.

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