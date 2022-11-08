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Korkutan Rapor! Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analist Uyardı: Bu Seviyeler Gelebilir!

Önde gelen analitik şirketlerinden CryptoQuant'un analisti Maartunn tarafından dün yayınlanan bir rapor, akıllarda soru işaretleri yarattı.
17:15
8 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Önde gelen analitik şirketlerinden CryptoQuant’un analisti Maartunn tarafından dün yayınlanan bir rapor, akıllarda soru işaretleri yarattı.

Durum Bu Sefer Farklı:  FTX ve Coinbase!

CryptoQuant raporu Bitcoin borsa rezervlerinin dört buçuk yılın en düşük seviyesine düştüğünü ortaya koyuyor. Rapora göre, rezervler 2.304.000 BTC’den 2.265.000 BTC’ye düştü. Bu, 39.000 BTC’lik bir fark anlamına geliyor. Genellikle, boralardaki Bitcoin miktarında meydana gelen düşüş  kullanıcılar Bitcoin’lerini satmaya daha az istekli olabileceğinden, piyasalardaki yükseliş ve iyimserlik hissini gösterir. Ancak, borsa krizi yaşanıyorken bu sefer durum farklı olabilir. Analist özellikle FTX ve Coinbase boralarına dikkat çekti.  Maartunn, Pazartesi günü bir tweet’te Coinbase Pro’dan 18.000 fazla BTC’nin taşındığını açıkladı. Kullanıcılar, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtirken, Coinbase Advanced Trade için Coinbase Pro hizmetini sonlandırdığı için bunun muhtemelen Coinbase tarafından dahili bir işlem olduğunu belirtti. FTX için analist, borsadaki Bitcoin Rezerv bakiyesinin sıfıra düştüğünü belirterek kritik bir uyarıda bulunmuştu. Özellikle, bu konuda veriler çelişki durumda.

CryptoQuant’ın grafiği rezervin sıfıra düştüğünü gösterirken, Glassnode grafiğini paylaşan şirketin analisti QuantMario, Maartunn’un iddiasına itiraz etti. Glassnode grafiği, rezervin 9.000 BTC’ye düştüğünü iddia etti. Bu arada, CryptoQuant Pro grafiğini paylaşan başka bir CryptoQuant analisti, rezervin önemli bir düşüş görmesine rağmen, henüz sıfırda olmadığını, ancak 70 ila 120 BTC civarında gezindiğini kaydetti. Reservlerdeki düşüşün nedeni bilinmemekle birlikte, analistler bunun bir çıkış likiditesi dolandırıcılığı değil, dahili bir fon karışıklığı olduğunu umuyorlar. Özellikle, gazeteci WuBlockchain tarafından gündeme getirilen bir soru, borsanın iflas korkularının ardından müşteriler için  para çekme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla bir fon hareketi olabileceği konusunda spekülasyon yapıyor.

Analist: BTC, Bu Seviyeye Düşebilir!

Bitcoin’in düşen fiyatına rağmen, bu yıl borsa rezervlerinde sabit bir düşüş eğilimi görüldüğünü belirtmekte fayda var. Örneğin, Ekim ayının sonunda bildirildiği üzere, 26 Ekim’de tek bir günde 70 bin BTC borsalardan ayrıldı. Ayrıca, uzun vadeli yatırımcılar  “hodling”  yapmaya devam ediyor.  Bitcoin’in %66,5’i bir yıldan fazla bir süredir hareket etmedi. Bu satış bakısının olmadığı anlamına geliyor. Bitcoin’in bugün 20.000 doların altına düştüğünü belirtmekte fayda var.  Önde gelen analistlerden IncomeSharks, BTC’deki düşüşün FTX krizine yönelik korku, belirsizlik ve şüphe nedeniyle meydana geldiğini söyledi. IncomeSharks’a göre piyasalar “korku” etkisi altında. Özellikle analist, BTC fiyatının yükselmeye devam etmesini bekliyordu. Ancak, FTX krizi yine kaos yarattı.

Bu arada,  il Capo olarak bilinen analist, 21.500 tahmininden U dönüşü yaptı. Analiste göre, 20.000 dolar ile 20. 200 dolar arasındaki fiyat noktasının yeniden test edilmesi önemli ölçüde düşüş eğilimi gösteriyor. Analist BTC’nin 14.000 dolara kadar düşme riskinin olduğunu belirtti.  Bitcoin, son 24 saatte %4,65 değer kaybederek an itibariyle 19.747 dolardan  işlem görüyor.

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