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Tüm kripto paralar yönünü aşağıya çevirmişken REEF Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yüzde 10’un üzerinde artış yaşadı. FTX ve Binance arasındaki kavga tüm kripto paraları olumsuz etkiliyor. Düşen dolar endeksine rağmen Bitcoin fiyatı 20.000 doların altına indi. REEF Coin tüm bu kaosun ortasında önemli bir açıklama yaptı. İşte son gelişmeler.

REEF Coin Duyurusu

Ekim ayında Reef birçok önemli başarıya imza attı. Ekim ayının raporu biraz önce kurumsal hesaptan paylaşıldı. MEXC Global REEF Coin listelemesi yaptı. 4 milyondan fazla kullanıcısı olan Atomic Wallet da REEF Coin’i listeledi. Bitget borsası, kullanıcıların yerel REEF tokenlerini yatırmalarına ve çekmelerine olanak sağlamak için Reef Chain’i entegre etti. Web3 Meraklıları için hepsi bir arada ortam olan Cronos World, Reef Chain’e katıldı. Gelişmiş ses, video ve sohbet özelliklerine sahip açık bir metaverse platformu olan paxworld, Metaverse’ini Reef Chain‘e getirmeyi seçti.

Reef, Web3’ü bir sonraki milyar kullanıcı için erişilebilir kılmak üzere tasarlanmış EVM öncelikli bir blockchaindir. Reef yüksek ölçeklenebilirlik, uygun fiyatlı işlemler sunar ve Nominated Proof of Stake, genişletilebilir EVM ve zincir üzerinde yükseltilebilirlik kullanır. Reef, NFT’ler, DeFi ve oyunlar için geleceğin blockchaini olmak istiyor.

REEF Neden Yükseliyor?

Orijinal TV şovu ‘Mystic Reign’e dayanan yeni nesil bir anime Metaverse olan Isekaiverse bugün Reef Chain entegrasyonunu duyurdu. Yeni anlaşmalarla kaostan sıyrılmaya çalışan Reef Coin özellikle Türk yatırımcılardan da yoğun ilgi görüyor. Tüm piyasanın düşüş yaşadığı bir dönemde yaşadığı yükselişi de buna borçlu.

Reef Coin bugün BTC karşısında %20 artış yaşadı. Piyasa değeri 114 milyon doları aştı ve en büyük 175’inci kripto para oldu. İşlem hacmi ise %800’e yakın arttı. Yatırımcılar genel piyasadaki olumsuzluk sürerken kendilerine kazanç getirecek bir alternatif arıyor. Reef Coin yazı hazırlandığı sırada 0,00558 dolardan alıcı buluyor.

2021 yılının 15 Mart’ında 0,058 dolara ulaşan fiyatıyla ATH seviyesini belirledi. Bugün ise son 10 ayda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle zirve fiyatının %90,4 altında fiyatlanıyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 19.300 dolardan alıcı buluyor.