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Kripto para piyasaları yaklaşık yarım saat önce oldukça hızlı bir yükseliş başlattı. Birçok altcoin çift haneli kazanç elde etti. Elbette bu yükselişin temelinde önemli bir gelişme var. FTX borsası kısa süre içinde Binance tarafından satın alınacak. Bu haber 19.300 dolara kadar düşen Bitcoin fiyatını aniden yukarı çekti. 2 altcoin etkileyici bir büyüme gördü.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Alemada ve FTX daha önce Celsius, 3AC gibi şirketlerin yaptığı büyük hataları tekrar ettirdi. Yüksek riskli hamleler şirketin likidite sorunu yaşamasına neden oldu. Şimdi Binance bu şirketi satın alarak daha da büyük bir oyun olmayı hedefliyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 20.500 doları aştı. Peki bundan sonra neler olacak?

Para çekme işlemlerinin askıya alındığı haberinin yayılmasıyla birlikte FTX Token (FTT) 14 dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Binance borsasının FTX’i satın alacağının açıklanmasının ardından FTT 18 doları aştı. BNB ise 380 dolar seviyesinde alıcı buluyor. BNB’nin artışı %12’yi geçti.

Boğa Sezonu Başlıyor Mu?

Yatırımcılar Binance borsasının satın alma hamlesiyle birlikte heyecanlanmış olsa da makro taraftaki gelişmelerin gözden kaçırılmaması gerekiyor. Perşembe günü gelecek enflasyon verisi son derece önemli, eğer beklentinin üzerinde bir enflasyon görürsek piyasadaki olumsuz havanın aniden tersine döndüğünü görebiliriz. Dolar endeksi şimdilik 110 seviyesinde bulunuyor. Piyasadaki iyimser görüş enflasyon verisinin beklentinin çok az aşağısında geleceği yönünde.

FTX satışının kripto para piyasaların büyük bir katkısı olacak. Önemli fay hatlarından biri temizlenmiş oldu. Binance likidite konusunda daha temkinli hareket ediyor ve FTX’i satın alarak tekelleşmesine rağmen piyasadaki büyük bir depremi önlüyor. Yatırımcılar bugün varlıklarını FTX borsasından çekmekte güçlü çekiyordu.

Şimdilik korku dağıldı ve haftanın en önemli konusu yeniden enflasyon verisi oldu.

Bugün saat 21:00’da CoinTürk Twitter hesabı üzerinden gündeme dair önemli bir Space yayını yapacağız. FTX satışı ve son gelişmelerle alakalı detayları konuşacağımız yayını Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.