FTX için büyük sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Az önce yapılan bir açıklama şirketin başını daha çok ağrıtabilirmiş gibi görünüyor.

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ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) Binance ile FTX arasında yaşananları inceleme altına aldığı haberlerinin yayınlanmasının ardından BTC tekrardan düşüşe geçti ve 17.100 dolara kadar geriledi. Kripto piyasasında son günlerde borsalar ve sahipleri arasında gerçekleşen olayların durumu nereye götürebileceği merak konusu olmuş durumda.

Takip Altına Alındı

Kripto dünyasının ortasına bir bomba gibi düşen Binance ve FTX olayının etkisinde yaşananlar tüm piyasayı derinden etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Binance CEO’su CZ’nin FTX’i satın alma girişimi olabileceği konuşuldu. Tüm bu yaşanan olayların ardından bir haber de ABD tarafından geldi.

Geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamaya göre ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), tüm sıkıntıların odağında olan FTX hakkında izleme gerçekleştirdiğini kamuoyu ile paylaştı.

FTT ve Bitcoin’den Serbest Düşüş

Binance ile FTX arasında gerçekleşen düellonun şimdiye kadar kazananı Binance ve CZ tarafı olmuş gibi görünüyor. FTX borsasına bağlı FTT token’ı ise tüm bu yaşananların ardından inanılmaz bir düşüşün ortasında kaldı. Geçtiğimiz 24 saat içerisinde 22 dolar seviyesinden 5 dolara kadar gerileyen FTT için yeni Luna benzetmeleri yapılmaya devam ediliyor. Durumun ne kadar ciddileşeceği ise hala tam olarak kestirilemiyormuş gibi görünüyor.

Bunun yanı sıra kripto dünyasının temel taşı Bitcoin ise gün içerisinde yaşadığı bir ara yükselişin ardından değim yerindeyse serbest düşüşe geçti. Güne 20600 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin yazının yazıldığı sırada 17.100 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu fiyat düşüşünün ardından tekrar bir toparlanma yaşayarak 18.000 dolar seviyesine geldi.

Tüm bu yaşananlarlar geçtiğimiz hafta kripto dünyasında yaşanan harika yükseliş ve olumlu havanın etkilerini silmiş gibi görünüyor. Şimdi ise yatırımcılar tarafından sadece piyasada yaşanabilecek düşüşün ne kadar derinleşebileceği konuşuluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.