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  •   Binance CEO’su CZ Fişi Çekti Mi? FTX Batacak Mı? İşte Son Açıklama!

Binance CEO’su CZ Fişi Çekti Mi? FTX Batacak Mı? İşte Son Açıklama!

Binance, attığı son adımla birlikte FTX'i zor durumda bırakmış gibi görünüyor. Şu anda aksi söylense de atılan adımlar bunu destekler nitelikte.
19:25
7 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX borsası ve onun etkisi altında bulunan token FTT’yi çevreleyen kriz, dünyanın en büyük borsalarından birinin alım satım faaliyetlerinin birkaç gün öncesine kıyasla daha da şüpheli görünmesi nedeniyle kripto para topluluğunda dikkatleri üzerine topluyor.

Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya göre, FTX’e yaptıkları erken yatırımdan BUSD ve FTT token’larında 2,1 milyar dolar elde ettiler. SBF’nin ahlak dışı uygulamalarının bir sonucu olarak, kripto varlıklarını satmayı planlıyorlar. Önümüzdeki bir ila iki ay içinde, 600 milyon dolar değerindeki varlıkları açık piyasada dağıtmayı planlıyorlar.

CZ’nin Oyun Planı Adil Mi?

CZ’nin iddialarına rağmen, Bankman-Fried liderliğindeki FTX’e karşı alınan karar, çok sayıda müşterinin paralarını bir finans kurumundan çekmesi ve sonuçta başarısız olmasına neden olması durumunda ortaya çıkan bank run’ın bir parçası olarak kabul edilebilir. Plan şimdiye kadar buna sebep olmuş gibi göründü.

Dune Analytics’in verilerine göre, FTX’in 24 saatlik netflow’u negatif oldu. Başka bir deyişle, yatırılandan daha fazla token çekiliyor. Platformdaki net akış negatif yönde 26 milyon dolar olmuş durumda.

Stabilcoin USDC, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi netflow’a hakim oldu. İflas söylentileriyle birlikte bu metrik aşağı doğru kaymaya başladı. Daha uzun zaman dilimlerinde, FTX’in haftalık -86 milyon dolar ve 30 günlük -230 milyon dolar net akış kaydetmesiyle Bank Run daha da kötüleşebilirmiş gibi görünüyor.

FTX Battı Mı? Sam Bankman-Fried Açıkladı

Sam Bankman-Fried son günlerde yaşanan olaylara Twitter üzerinden yanıt verdi ve bir rakibinin “yanlış söylentilerle” kendilerini itibarsızlaştırmaya çalıştığını iddia etti. Patron, takipçilerine FTX’in “iyi” olduğu ve bu konuda çözüm odaklı olduğu konusunda güvence verdi.

Bankman-Fried şöyle söyledi:

FTX’in tüm müşteri varlıklarını karşılayacak kadar parası var. Müşteri varlıklarına yatırım yapmıyoruz (hazine tahvillerine bile). Tüm para çekme işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu bizi yavaşlatsa bile ağır bir şekilde düzenleniyor. 1 milyar dolardan fazla nakit ile GAAP denetimlerimiz var. Müşteri varlıklarını koruma konusunda uzun bir geçmişimiz var ve bu bugün de geçerli.

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