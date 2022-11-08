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Kripto para piyasası pazar gününden bu yana bir çok yeni gelişmeye tanıklık etti. Geçtiğimiz 2 hafta muhteşem haberlerle birlikte gözle görülür bir yükselişin yaşandığı Bitcoin ve altcoin dünyasına bomba gibi düşen Binance-FTX olayı piyasayı en azından şimdilik olumsuzluğa ve umutsuzluğa itmiş gibi görünüyor.

Bitcoin, Salı günü yayınlanan endekslere göre Türkiye saatiyle 21.37 itibariyle gün içinde %10,12 düşüşle 18.807,5 dolardan işlem görüyor. Bu, 19 Ağustos’tan bu yana görülen en büyük tek günlük yüzdelik BTC fiyat kaybı oldu.

Fiyat Tepe Taklak Oldu

Aşağı yönlü hareket Bitcoin’in piyasa değerini 365,3 milyar dolara ya da toplam kripto para piyasası değerinin %38,51’ine düşürdü. En yüksek seviyesinde Bitcoin’in piyasa değeri 1,275.5 milyar dolardı. Bitcoin önceki yirmi dört saat içinde 18.607 ila 20.667 dolar aralığında işlem gördü.

Dogecoin ve Twitter satın alımının yarattığı etkiyle ciddi bir yükseliş yaşadıktan sonra geçtiğimiz yedi gün içinde Bitcoin, %6,93 değer kaybederek fiyatında gözle görülür bir düşüş yaşadı. Yazının yazıldığı tarihe kadar ki yirmi dört saat içinde işlem gören Bitcoin hacmi 89,2 milyar dolar ya da tüm kripto para birimlerinin toplam hacminin %56,71’i kadardı.

Son 7 gün içerisinde 18.607 dolar ile 21.467 dolar aralığında işlem görmüştü. Mevcut fiyatıyla Bitcoin, 10 Kasım 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolara kıyasla %73,03 düşüşte.

Ethereum Ne Durumda?

Ethereum için son yayımlanan fiyat grafiğine göre en son 1.358,78 dolar seviyesinde oldu ve gün içinde %14,27 düşüş gösterdi. Tether, endeksler incelendiğinde %0,01’lik bir kazançla 1,0002 dolardan işlem görmeye devam etti.

Ethereum’un piyasa değeri en son 172,1 milyar dolar ya da toplam kripto para piyasa değerinin %18,15’i seviyesindeyken, Tether’in piyasa değeri 69,5 milyar dolar ya da diğer bir değişle toplam kripto para piyasa değerinin %7,33’ü seviyesindeydi.