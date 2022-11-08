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Dünyanın hacim bakımından kral kripto para borsası bugün tüm piyasaya yön verecek adımlar attı. FTX anlaşmasının ardından yükselen piyasalar, CFTC’nin bu soruşturmaya başlamasıyla yönünü aşağıya çevirdi. Binance CEO’su CZ ise düşüşün ortasında oldukça önemli bir açıklama yaptı ve bunu yapacağız dedi.

Binance Açıklama

FTX daha önce açıkladığı gibi likidite konusunda iyi bir konumda olmadığını resmen ifşa etti. Müşteriler paralarını çekemiyor ve müşteri paralarının nerede olduğuna dair net bir açıklama yok. Binance CEO’su ise bu sorunu kökten çözecek önemli bir açıklama yaptı.

CZ şunları söyledi;

“Tüm kripto borsaları, rezerv kanıtı yapmalıdır. Bankalar kısmi rezervlerle çalışır. Kripto para borsaları bunu yapamaz”.

Bitcoin 22:30 itibariyle 17.600 dolara düştü.

Detaylar geliyor.