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Sıcak Gelişme: FTX TR Kullanıcılarına Kötü Haber! İşlemler Askıya Alındı!

FTX hakkında yaşanan gelişmelerin ardından bir bomba haberde FTX TR'ye aktarımların durdurulması oldu! Peki şimdi ne olacak?
22:34
8 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen kripto para borsası FTX Global’den, borsanın Türkiye kolu olan FTX TR’ye aktarımlar aksıya alındı! Yatırımcılar şimdi ne yapacak? FTX borsası batıyor mu?

FTX TR’ye Aktarım Engeli

FTX’in, Binance satın alması öncesinde Silikon Vadisi’ne ve Wall Street’e bir milyon dolarlık bir kurtarma paketi talebinde bulunduğuna yönelik haberlerin ardından Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao yapmış olduğu açıklamalarında “Kripto para borsalarının tümü yakın gelecekte rezerv kanıtı sağlayacak. Hedefimiz tam şeffaflık.” ifadelerini kullandı. Yaşanan son gelişmelerin ardından FTX Global’den ülkemizde milyonlarda kullanıcısı olan FTX TR’ye yapılan işlemlerin askıya alındığı iddiaları hakim. Ayrıca bir diğer kripto para borsası olan Coinbase’inde web sitesi ve mobil uygulamasına erişim sorunları yaşandığı açıklandı.  Askıya alınan işlemlerin ardından yatırımcılar nasıl bir yol izleyecek henüz bilinmiyor.

FTT 2 Dolara Geriledi

Öte yandan kripto para borsası FTX’in yerel token’ı FTT, tüm bu yaşananların etkisiyle öncelikle 15 dolar seviyesinde işlem görürken akşamın ilerleyen saatlerin de yaşadığı derinlemesine düşüş ile 2.89 dolar seviyelerine geriledi. Bununla birlikte olay silsilesinden tüm kripto para piyasaları etkilendi. Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), FTX haberleri ile mevcut konumundan yaklaşık 21.000 dolara ulaşmasının ardından yazı kaleme alındığında piyasa gerilemesinin etkisiyle Haziran ayından bu yana ilk kez 18.000 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Tüm bunların yanı sıra derinlemesine düşüş, geçtiğimiz aylarda çöküşüyle tüm piyasaları etkisi altına alan Terra ekosistemini akıllara getirdi. Yatırımcıların ve uzmanların temennisi FTX’in kripto para piyasalarına olan etkisi Terra (LUNA) ekosistemi ile aynı kaderi paylaşmasın.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin 13 Haziran tarihinden bu yana ilk kez 17.277 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca lider akıllı sözleşme platformu Ethereum’da (ETH) yaşanan düşüşün etkisiyle 1.246 dolar seviyesine geriledi.

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