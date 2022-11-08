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Bitcoin’deki (BTC) Sert Düşüşün Nedeni Ne?

Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saat içinde yüzde 5'ten fazla değer kaybederek yeniden 20 bin doların altına geriledi. Bitcoin'deki sert düşüşün nedeni ne? Detaylar haberimizde.
11:30
8 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), bir kez daha psikolojik bir seviye olarak gösterilen 20 bin dolar seviyesinin altına düştü. Bitcoin’deki bu düşüş yatırımcıların kafasının karışmasına neden olurken, düşüşe neyin neden olduğu konusu sorgulanmaya başlandı.

Bitcoin’deki Düşüş Long Pozisyonları Vurdu

Kripto veri platformu Coinglass’a göre, yalnızca son bir saat içinde 112.83 milyon dolar değerinde açılmış pozisyon tasfiye edildi. Sert düşüş beklendiği gibi ağırlıklı olarak açılmış olan long (uzun) pozisyonları vurdu. Verilere göre long pozisyonlar tasfiye edilen pozisyonların yüzde 94,94’ünü oluşturdu. Analistler ve piyasa uzmanları, BTC’deki son düşüşün hacim dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance ve FTX arasındaki gerilimin tetiklediği iddia ediliyor.

Tüm bu gelişmelerin sonucunda FTX’in borsa token’ı FTX Token (FTT) sadece bir saat içinde yüzde 15’in üzerinde değer kaybetti. 20 doların altına düşen FTT, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 22,65 düşüşle 18,25 dolardan işlem görüyor. Blockchain analiz platformu PeckShield’e göre, bir kripto para borsası FTX borsasından 284 milyon dolar değerinde FTT çekti.

Binance ve FTX Arasındaki Sıcak Savaş

Daha önce birçok kez dikkatinizi çektiğimiz gibi, Binance CEO’su Changpeng Zhao geçtiğimiz hafta sonunda borsanın elinde tuttuğu tüm FTT token’larını satmaya karar verdiğini duyurarak piyasayı adeta şok etmişti. Zhao’nun bu açıklaması, FTX ile yakından bağlantılı şirket olan Alameda Research’ün mali anlamda sıkıntı içinde olduğu söylentilerinin öne sürülmesinin hemen ardından geldi.

Uzun bir süre sessizliğini koruyan FTX kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried, 7 Kasım’da sessizliğini bozarak ortalıkta dolaşan söylentilerin tamamının gerçeği yansıtmadığını, şirketlerin (FTX ve Alameda Research) mali durumunun iyi olduğunu belirtti. Bankman-Fried’ın bu açıklamasından kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan Zhao, FTX ile savaşmaya çalışmadıklarını söyleyerek piyasaları bir nebze de olsa sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

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