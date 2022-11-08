Tartışmaların odağındaki popüler altcoin bir saat içinde 500 milyon dolardan fazla değer kaybederek güçlü bir satış baskısıyla yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Altcoin'deki düşüşün arkasında Binance mı var?

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ABD merkezli dev kripto para borsası FTX’in borsa token’ı FTX Token (FTT), son bir saat içinde yüzde 20 değer kaybederek 20 doların altına geriledi. FTT, yazım sırasında 2.2 milyar dolarlık piyasa değeriyle son 24 saatte kaydettiği yüzde 28,80 düşüşle 15,92 dolardan işlem görüyor. Altcoin’deki sert düşüşün Binance’ın elindeki FTT token’larını satacağını açıklamasından birkaç gün sonra gelmesi gözlerin kripto para borsasına çevrilmesine neden oldu.

FTX Token Hızla Eriyor

Düşüş, FTT token‘ın bir saat içinde 500 milyon doların üzerinde değer kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, FTX Token’ın piyasa değeri son 4 günde 1 milyar doların üzerinde eridi. Çinli gazeteci Colin Wu, Genesis OTC Desk’ten FTX’e büyük bir FTX Token (FTT) transferi olduğuna dikkat çekerek altcoin’deki düşüşün kaynağının bu transfer olabileceğini belirtti. Ayrıca FTT’deki son düşüşün arkasında Binance’in olmadığını ekleyerek şunları söyledi:

FTT, 1 saat içinde sert şekilde yüzde 14 düştü ve SOL, 24 saat içinde yüzde 14 düştü. 12 saat önce Genesis OTC Desk’ten FTX’e 1.9 milyon FTT (44 milyon dolar) transfer edildi, ancak CZ bunun Binance’a ait bir satış olmadığını söyledi.

Binance, geçtiğimiz hafta sonunda elinde bulunan FTX Token’larının tamamını satmaya karar verdiğini açıklamıştı. Bu gelişme, FTX ve kardeş şirket Alameda Research’ün bilançosunu çevreleyen problemli görünümün ortaya çıkmasının ardından geldi. Binance’in yarım milyar dolar değerindeki FTT token’ının platformuna aktardığı bildirildi. Dünyanın en büyük kripto para borsasının harekete geçmesinin ardından piyasa uzmanları yeni bir Terra ekosistemi benzeri bir çöküş yaşanabileceğini öne sürerek FTX’e ve token’ına şüpheyle yaklaşamaya başladılar.

Binance, FTX Token Olayına Açıklık Getirdi

Kimisine göre Binance‘in elindeki FTT token’ları satacağını açıklaması FTX ile giriştiği rekabetinin bir parçası. Ancak Binance CEO’su Changpeng Zhao, kısa süre önce yaptığı açıklamada tüm bu iddialara karşı çıktı. Ayrıca FTT token’larının Binance’e transferinden söz eden Zhao, bunun tasfiye sürecinin bir parçası olduğunu belirtti. Bununla birlikte Binance, önümüzdeki birkaç ay içinde elindeki FTT token’larını satışını tamamlamayı planlıyor.

Binance CEO’su, söz konusu FTT token’larının satışının piyasa etkisini en aza indirecek sekilde yapmaya çalışacaklarını, piyasa koşulları ve sınırlı likidite nedeniyle bunun tamamlanmasının birkaç ayı bulmasını beklediklerini belirtti. Tüm bu açıklamalardan bir müddet sonra sessizliğini bozan FTX kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried, şirket bilançolarının sorunsuz olduğunu ve mali denetimlerinin yapıldığını belirterek bilançolarında problem olduğuna ilişkin iddialara karşı çıktı.