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  •   Bitcoin’deki Son Düşüşü de Bilen Analist: Bu 2 Altcoin’den Uzak Durun, Çakılacaklar!

Bitcoin’deki Son Düşüşü de Bilen Analist: Bu 2 Altcoin’den Uzak Durun, Çakılacaklar!

Kripto para analisti ve trader'ı Capo, iki popüler altcoin için yatırımcıları ve trader'ları uyardı.
08:07
8 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu yıl içinde gerçekleşen büyük çöküş öngörüsünün gerçekleşmesiyle tanınan ve yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Capo, iki popüler altcoin için yatırımcıları ve trader’ları uyardı.

Analistin Büyük Düşüş Beklediği 2 Altcoin

Capo olarak bilinen anonim kripto para analisti, 585 binden fazla Twitter takipçisine kripto para piyasasında muhtemelen klasik bir boğa tuzağı oluştuğunu söyledi. Analist, fiyatlardaki son sıçramayla birlikte çoğu yatırımcının ağır bir düzeltmeye hazırlıksız yakalanacağını belirtti.

Analistin de işaret ettiği gibi birçok yatırımcı ve trader, özellikle Google Cloud’un doğrulayıcı olma kararının ardından Solana‘da (SOL) yükseliş bekleyen tarafa geçerken, Capo akıllı sözleşme platformunun 30 dolar civarında yükseliş trend desteğini zorlayacağına inandığı için SOL’da önemli bir düşüş hedefliyor. Analistin SOL‘da beklediği düşüş için ana hedefleri ise 17 dolar ila 19 dolar aralığı.

Solana, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 16,06 düşüşle 27,06 dolardan işlem görüyor.

Capo, ayrıca hafta sonu yüzde 15’in üzerinde sürpriz bir yükselişle 22 dolardan 25 dolara çıkan FTX Token (FTT) için de düşüş bekliyor. Analist beklediği düşüş için şunları söyledi:

Bugünkü FTT rallisi şimdiye kadar gördüğüm en büyük boğa tuzaklarından biri. 10 doların altı geliyor.

Capo’ya göre FTT, mevcut fiyatlardan yüzde 60 daha uzakta olan 8,50 dolar seviyesine ulaşana kadar anlamlı bir talep görmeyecek.

FTT, bu yazının hazırlandığı sorada 24 saatteki yüzde 26,43 düşüşle 16,42 dolardan işlem görüyor.

Analistin Bitcoin Öngörüsü

Altcoin’lerin ardından en büyük kripto para Bitcoin‘e (BTC) geçen Capo,başka bir büyük düşüşten önce potansiyel olarak 21 bin 500 dolar seviyesine yakın bir tepe oluşturma sürecinde olduğunu belirterek uyardı:

BTC’de düşüş sinyalleri almaya başladım. Bu hafta sonu mevcut seviyelerde (21 bin 400 dolar – 21 bin 500 dolarda) oluşabilecek potansiyel yerel zirveye dikkat. Güvende kalın.

Gerçekten de, son 24 saatte yüzde 5,82 düşmeden önce analistin işaret ettiği seviyelerde tepe oluşturduğu ve ardından düşüşe geçtiği görülüyor. BTC, yazım sırasında 19 bin 677 dolardan işlem görüyor.

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