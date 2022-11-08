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ABD Bugün Ara Seçime Gidiyor: Kim Kazanırsa Bitcoin İvme Kazanır!

ABD ve küresel kamuoyunda dikkatler ABD'de yapılacak ara seçimlere çevrildi. Peki, bugün yapılacak seçimler Bitcoin fiyatını nasıl etkiler?
02:34
8 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 4 Dakika

ABD ve küresel kamuoyunda dikkatler ABD’de yapılacak ara seçimlere çevrildi. Peki, bugün yapılacak seçimler Bitcoin (BTC) fiyatını nasıl etkiler?

Anketlerden, Biden’a Kötü Haber!

Ara seçimler ABD tarihinde 16 milyar doları aşan maliyetiyle de odak noktası oldu. Bloomberg’e göre, ABD’de tarihin en ‘pahalı’ ara seçimi birçok yönden öncekilerden farklı. 435 Temsilciler Meclisi üyesi, 35 senatör ve 36 eyalet valisinin belirleneceği seçim en maliyetli seçim olarak tarihe geçmeyi başardı. ABD seçimlerine önümüzde daha 2 yıl olmasına rağmen, ara seçimler hiç olmadığı kadar önem teşkil ediyor. Siyaset bilimcilere göre, özellikle bu seneki seçimin ülkenin gidişatı üzerinde neredeyse genel seçim kadar büyük bir etkiye sahip olması tahmin ediliyor. George Washington Üniversitesi’nde siyaset profesörü olan Gary Nordlinger, “Meclis’i veya Senato’yu kontrol eden gündemi kontrol eder” açıklamasıyla bu seçimin önemini bir cümle ile özetliyor.

Son anketler, Demokrat Parti’nin, Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu elinde tutma şansını zorlaştırdığını ortaya koyuyor. NPR anketine göre, Biden’ın “başkanlığını onaylayanların” oranı son bir ayda 6 puan düşerek yüzde 49’dan yüzde 43’e geriledi. Ankete katılanların yüzde 41’i Biden’ın politik ve ekonomik projelerini “kesinlikle onaylamadıklarını” söylerken, yalnızca yüzde 19’u “kesinlikle onayladığını” belirtti. Siyaset bilimciler, ortaya çıkan bu oranları, Kasım 2022’de yapılacak ara seçimlerde, Demokratlar için felaket olarak nitelendiriyor. Yüksek enflasyon, istihdamda beklentilerin karşılanmaması, Afganistan’dan çekilme sürecinde yaşanan hezimet bunun başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

Özgür Demirtaş’tan Kritik Seçim ve Dolar Yorumu!

Uzmanlar ABD ara seçimlerinin kripto paralar üzerinde de önemli bir etkisi olacağını belirtti. FTX borsası CEO’su ve kurucusu Sam Bankman-Fried, 2022 ara seçimleri öncesinde her iki tarafın siyasal kampanyalarına da bağış yaptığını ifade etti. SBF, takipçilerine ABD ara seçimlerinde her iki tarafı da desteklediğini söyledi. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler kripto paralar aracılığıyla bağış topladılar. Bloomberg’e göre, kripto para sektörü seçim kampanyalarına  sadece Haziran’da 10.4 milyon dolar bağış yaptılar. Ancak, bu rakam daha sonra Eylül ayında 4.5 milyon dolara kadar geriledi. Uzmanlara göre, stablecoin’ler, DeFi ve NFT sektörünün kaderi de bu seçimlerden etkilenebilir. Analistlere göre, genel olarak piyasa volatilitesi seçim yıllarında yükselme eğilimi gösteriyor.

Türkiye’nin en önemli ekonomistlerinden biri olan  Prof. Dr. Özgür Demirtaş bugün yapılacak seçimler hakkında resmi Twitter hesabı üzerinden şu sözleri aktardı:

2 gün önce: Dolar endeksinin (DXY) düşmeden önce bir rekor denemesi daha yapabileceğini söylemiştim. (120’li seviye). Yarınki ABD seçimlerini Cumhuriyetçilerin kazanması (Demokratların senatoyu kaybetmesi), Dolar endeksi tahminimi değiştirir. Rekor ihtimali sıfırlanmaz ama zayıflar. Demokrat-Cumhuriyetçi ayrımına yüzlerce örnek yazılabilir. Ancak Demokratların düşük gelirli oy verenleri (Siyahiler, Ohio’lu işçiler) ENFLASYONDAN en fazla etkilenen grup. O yüzden Demokratların enflasyonla mücadelede daha ŞAHİN olacakları kesin. Yukarıdaki yorumum bununla ilgili

Demirtaş, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğu kazanması halinde ABD dolar endeksi (DXY) için yükseliş tahmininin zayıflayacağını iddia etti. Dolayısıyla, Cumhuriyetçilerin ara seçimleri kazanması durumunda Bitcoin (BTC) başta olmak üzere tüm riskli varlıklardaki alım iştahı ivme kazanabilir.

Borsalarda Alarm: 2 Analistten Önemli Bitcoin Uyarısı!

Senato Tarım Komitesi’nin Dijital Emtia Tüketici Koruma Yasası (DCCPA) ve stablecoin mevzuatı, düzenleyici konularda baskı oluşturuyor. ABD ara seçimlerinin hem kısa vadede hem de uzun vadede kripto para  piyasasını etkilemesi bekleniyor. Regülasyon, kripto paraların kürese çapta benimsenmesi ve kullanılmasını belirleyecek bir faktör.  İlginç bir şekilde, ABD ara seçimleri öncesinde 24 saatlik bir süre içinde 3.15 milyar dolar değerinde 152.000 Bitcoin borsalara taşındı. Analitik şirketi  Coinglass, kripto para piyasasının ekonomik ve siyasi belirsizlik nedeniyle zor günler geçirdiğini ve büyük miktarda Bitcoin’in borsaları taşındığını belirtti.

Borsalardaki Bitcoin rezervlerindeki artış, satış baskısındaki artışın, dolayısıyla BTC fiyatındaki düşüşün göstergesidir. Borsalardaki daha yüksek Bitcoin arzı, satışa ve kâr elde etmeye yönelik nispeten yüksek miktarda BTC olduğu anlamına gelir. Bu BTC fiyatını olumsuz etkiler. Önde gelen analistlerden CrpNuevo’ya göre Bitcoin fiyatı 19.400 dolara düşebilir. CrpNuevo, Bitcoin fiyatınının 19.400 dolara düşebileceğini belirtti. Diğer bir analist PostyXBT BTC’nin 20.874 seviyesini geçmesi gerektiğine inanıyor.  Uzmana göre, bu hafta Bitcoin fiyatını 3 faktör etkileyecek:

  1. 8 Kasım: ABD  ara seçimleri
  2. 10 Kasım’da Tüketici Fiyat Endeksi’nin Açıklanması
  3. 11 Kasım: ABD banka tatili

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