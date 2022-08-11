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TÜFE Oranlarının Bitcoin (BTC) Üzerindeki Etkisi: Yükseliş Sürecek Mi?

01:00
11 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) veya enflasyon rakamları beklenenden daha olumlu gelmesinin ardından kripto para piyasası sadece bir saat içinde piyasa değerine 50 milyar dolardan fazla ekleyerek hızlı bir şekilde yanıt verdi.

Bitcoin Piyasa Değeri

Enflasyonun yavaşladığı haberlerinin ardından hem hisse senedi hem de kripto para piyasası duruma anında tepki verdi. S&P 500 endeksi erken işlemlerde %1.8 oranına yakın yükselirken, toplam kripto para piyasası değeri CoinMarketCap verilerine göre bir saatte 1.092 trilyon dolardan 1.142 trilyon dolara yükseldi. En son TÜFE raporu yayımlanmadan önce, katılımcılarının çoğunluğu olumsuz olacağından korktuğu için kripto para piyasası ‘FUD’ (korku, belirsizlik, şüphe) durumundaydı.

Bununla birlikte kripto para piyasalarının önde gelen analisti Michaël van de Poppe’ye göre , bu korkular Bitcoin’in (BTC) fiyat düzeltmesine yersiz bir katkıda bulundu. Piyasaya hakim olan korkuların temeli, Kasım 1981 tarihinden bu yana en yüksek olan ve Bitcoin ve genel kripto para pazarındaki düşüş eğilimini şiddetlendiren TÜFE raporunun Haziran ayı enflasyon rakamlarında yatmaktadır.

Bitcoin’de Yükseliş Nedeni

Haziran ayı TÜFE raporunun yayınlanmasının ardından lider kripto para birimi Bitcoin sadece on dakika içerisinde piyasa değerinden yaklaşık 15 milyar doları sildi ve haberlerin üzerine 379.91 milyar dolardan 364.55 milyar dolara düştü. Ayrıca yayımlanan yeni enflasyon verileri, kripto para piyasalarının lideri Bitcoin ve Ethereum (ETH) fiyatlarının öncülüğünde piyasayı yukarı yönlü etkilemiş durumda. Verilerin yayımlanması sonrasında Bitcoin %4,07 oranında arttı ve yazı kaleme alındığında 23.785 dolar seviyesinden işlem görüyor, Ethereum ise %9.57 oranında arttı.

10 Ağustos tarihli New York Times raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun (BLS) en yeni TÜFE verileri, Temmuz ayında fiyatların yıllık bazda %8,5 oranında artmasıyla, önceden beklenenden ve korkulan verilerden daha büyük bir yavaşlama gösterdi.

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