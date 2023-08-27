En büyük ikinci meme coin kripto para birimi olan Shiba Inu, kısa süre önce kripto topluluğunda dikkat çeken iki önemli kilometre taşına ulaştı. Yakında halka açık lansmanı duyurulacak olan blockchain Layer-2 ağı Shibarium ile Shiba Inu, kullanıcıların ekosistemile etkileşim kurmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kripto topluluğu, Shiba Inu ve Shibarium’un başarısını yakından takip ediyor ve gelecekteki gelişmeleri merakla bekliyor.

Shiba Inu Toplam Adresleriyle Rekor Kırıyor

Shiba Inu, kripto para birimi SHIB ile ilişkili toplam adres sayısında yeni bir rekora ulaşarak beklentileri alt üst etti. IntoTheBlock tarafından sağlanan veriler şu anda etkileyici bir şekilde 3,56 milyona yükselen adres sayısında tutarlı bir büyüme modeli ortaya koyuyor. Bu başarı Shiba Inu’nun kripto meraklıları arasında artan popülaritesini ve benimsenmesini gösteriyor.

Kısa süre önce faaliyete geçen Shibarium ağı, Shiba Inu ekosistemiyle etkileşim kurmaya hevesli yeni kullanıcıları kendine çekiyor. Yeni adreslerde kayda değer bir artış özellikle 24 Ağustos’ta görüldü ve tek bir günde 2.000’den fazla adres eklendi.

Shiba Inu ekibinin üyesi olan Lucie, Shibarium’un özel modda da olsa resmen yayına girdiğini açıklayan bir güncelleme paylaştı. Şimdiden, önde gelen bir DeFi ticaret uygulaması olan DEXTools’un yeni ağı desteklediğini duyurmasıyla birkaç entegrasyon gerçekleşti. Bu entegrasyon, Shibarium token’larının sorunsuz bir şekilde alınıp satılmasını sağlayacak.

Shibarium Rekora Doymayacak!

Shiba Coin blockchain explorer’a göre Shibarium ağında 317.071 işlem gerçekleşti. Ayrıca, Layer-2 blockchain ağındaki etkileşimli cüzdan adreslerinin sayısı da şu anda 61.917 adrese ulaşarak önemli bir büyümeye tanık oldu. Henüz halka lansmanı sunulmadan böyle bir rakama ulaşmak diğer Layer-2 projelerine göre önemli bir seviye.

Başarı grafiğini sürdüren Shibarium, ana ağındaki toplam blok sayısının 300.000’i aşmasıyla bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Yazının yazıldığı sırada ağda üretilen blok sayısı 310.713 olarak açıklandı ve bir ortalama blok üretim süresi sadece beş saniye oldu. Bu başarı, protokolün ölçeklenebilirliğinin ve istikrarının bir kanıtı niteliğinde.