Ethereum kurucularından Hoskinson’un projesi Cardano (ADA) iyi bir 2023 geçirmedi. Kronik sorunları devam ediyor. Ağda yeterince popüler uygulamalar yok ve akıllı sözleşme platformlarının sayısındaki artış geleceği riske ediyor. Öte yandan 2019 yılı performansı ADA Coin fiyatının bugüne ışık tutabilir. Peki eğer 2019 tekrar ederse yatırımcılar nelerle karşılaşacak?

ADA Coin Geleceği 2023

Cardano (ADA)’nun fiyatının son zamanlarda yeterince yatırımcı ilgisini çekemiyor oluşu en büyük düşüş sinyallerinden biridir. Popüler altcoin kritik dirençlerde satışlarla karşılaşırken destek seviyelerinden tepki alımları göremiyoruz. Into The Cryptoverse’in kurucusu Benjamin Cowen, Bitcoin‘in son halving’inden önce ADA Coin’in nasıl performans gösterdiğine odaklandı.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Cardano çoğu kripto gibi, birden fazla fiyat düzeltmesine tanık oldu. CoinMarketCap’e göre, ADA’nın fiyatı son 30 gün içinde %14’ten fazla düştü. Yazı hazırlandığı sıradaysa 0,259 dolar seviyesinde 9 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahipti.

Benjamin Cowen, ADA’nın bir depresyon aşamasına girme olasılığının yüksek olduğuna işaret etti. Bitcoin’in son halvinginden sadece iki ay önce dibe vurduğunda ADA’nın fiyat hareketinde benzerlikler olduğu için bunun gerçekleşmesi muhtemel görünüyordu. Token’ın fiyatı 2019’un ikinci yarısı boyunca düşük kalmıştır.

ADA Coin Tahminleri 2023-2024

2019 yılındaki depresyon dönemi fiyatta önemli kayıplara yol açsa da 2020 yılındaki BTC blok ödül yarılanmasıyla fiyatın hızla toparlanmaya başladığını gördük. Şimdi önümüzdeki yıl gerçekleşecek halving ile tarih tekerrür edebilir.

Eğer bu olay tekrar ederse 2024 Haziran ayı gibi fiyatta toparlanmanın başlaması gerekir. Bugüne dönecek olursak birkaç hafta önce Mithril mainnet yükseltmesini yayınlayan blockchain‘in geliştirme faaliyeti yüksek kalmaya devam etti. Sadece bu da değil, Input Output Global kısa süre önce haftalık geliştirme raporunu yayınlayarak geliştiricilerin son yedi gün içinde gösterdiği çabaları vurguladı.

Santiment‘in grafiğine bakıldığında token etrafındaki balina aktivitesinin yüksek olduğu görülüyor. Günlük aktif adresleri de nispeten yüksek kalarak iyi bir ağ sağlığına işaret etti. Ancak son fiyat düzeltmesi ADA’nın MVRV Oranını aşağı çekerek düşüşe neden oldu.