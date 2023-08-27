Input Output (IOHK) CEO’su Charles Hoskinson, Cardano’nun (ADA) gelecek dönemlerde lider kripto para birimi olacağına dair güçlü bir duyguya sahip olduğunu iddia etti. Popüler altcoinin kurucusu kripto para projesi hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

Charles Hoskinson Açıklamaları!

Cardano CEO’su Charles Hoskinson Denver’daki Rare Evo 2023 etkinliğindeki açılış konuşmasında katılımcılara, şu anda piyasa değerine göre en büyük sekizinci kripto para birimi olan Cardano’nun, daha yüksek bir seviyeye sahip olduğuna inandığı için Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘u (ETH) geride bırakacağını söyledi. Cardano CEO’su konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

İnsanlar merkezi olmayan yönetimden korkuyor çünkü onu alıp götüren bir şey olarak görüyorlar. Ama ben buna hiçbir zaman inanmadım… Bence eğer insanlara ayağa kalkıp size kim olduklarını, neler yapabileceklerini gösterme şansı verirseniz, buna inanacaklardı. Harika şeyler yapmak… Bu yüzden bizim mücadelemiz bu ve bu sebeple Cardano’nun muhtemelen dünyadaki en büyük kripto para birimi haline geleceğini düşünüyorum.

“Kripto Para Birimlerinde Gelecek Var!”

Bununla birlikte Cardano kurucusu, akıllı sözleşme platformunun aynı zamanda herhangi bir bankacılık sistemindeki oy verme gibi toplumsal altyapının güncelliğini yitirmiş kısımlarının yerini alma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Uzman isim açıklamalarında son olarak şunları söyledi:

Bunun bir kripto para biriminden daha fazlası olacağını düşünüyorum. Sanırım burası yeni bir dijital ulusun, yeni bir toplumun, sonunda birbirimize yeniden güvenmeye başlayabileceğimiz bir yerin omurgası olacak… Oy verdiğimiz bir yer, paramızın yaşadığı bir yer, paramızın yaşadığı bir yer. Kripto para birimleri yaşam içeriyor ve onun her boyutu ve yönü çünkü biz bunu hak ediyoruz.

ADA yazı kaleme alındığında son 24 saat içerisinde %0,64 oranında bir artış kaydederek 0,26 dolar seviyesinden işlem görüyor.