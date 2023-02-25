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Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor? BTC Fiyatı Yeniden Artacak Mı?

Bitcoin'de (BTC) görülen düşüş ivmesinin sebebi ne? Kripto para biriminin fiyatı yeniden yükseliş hareketine başlayacak mı? İşte detaylar!
23:23
25 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında geçtiğimiz yıl içerisinde yaşanan derinlemesine düşüşlerin ardından Bitcoin (BTC) ve genel piyasalar derin bir nefes aldı. BTC uzun süreli düşüşlerin ardından bir yükseliş ivmesi yakalayarak 2023 yılının ilk iki ayını başarılı bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Peki son günlerde yaşanan düşüşün sebebi ne?

BTC’de Düşüş!

Bitcoin’in 2023 yılının en yüksek seviyesi olan 25.000 dolara yükselmesinin sonrasında küçük çaplı geri çekilmeler ile yazı kaleme alındığında 22.933 dolar seviyesinden işlem görüyor. Elde edilene verilere göre, işlemlerin devam ettiği süreçte toplamda 58.468 yatırımcı bakiyelerini tasfiye etti ve bunun da 158.84 milyon dolar değerinde zarara yol açtığı belirtiliyor.

Bununla birlikte 7,52 milyon dolar değerindeki en büyük tek tasfiye emrinin kripto para borsası olan Bitmex’ten verilmesi ayrıca ilgi çekici olduğu öne sürüldü. Uzun pozisyonlar işlem hacminden herhangi bir baskı oluşturmadan tasfiye edildiğinde Bitcoin fiyatına çok fazla bir olumsuzluk etkilemeyeceği vurgulandı.

Bitcoin’e Fed Etkisi!

Öte yandan kripto para piyasalarında ve Bitcoin’de yaşanan kayıpların en önemli etkenlerinden biri olarak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası açıklamaları gösteriliyor. Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırmaya devam etme potansiyeli, beklenenden yüksek ABD enflasyon verileri ve önemli uzun tasfiyelerin tümü, yükseliş ivmesindeki duraklamaya katkıda bulunduğu öne sürüldü. Verilerin ardından piyasa genelindeki düşüşü takiben Bitcoin fiyatı da 24.000 doların altına geriledi. Ayrıca uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz oranı kararlarının kripto para piyasası için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam edeceğinden endişe ediyor.

Kripto para biriminde yaşanan gerilemeyi durdurma amacıyla harekete geçen BTC boğaları fiyatı 24.000 doların üzerine yeniden çıkarsa da aşağı yönlü ivme ile girişimleri pek başarılı olmuş sayılmaz. Kripto para analistlerine göre gelinen noktada BTC istikrara yakın bir noktasındaydı. Ancak ABD’nin PCE enflasyon ölçüsünün Ocak ayı için %0,6 arttığını açıklamasının ardından durum farklılık göstererek Bitcoin’in, fiyatı 24 bin dolar seviyesinden 23 bin doların hemen altına getiren keskin bir fiyat düşüşü yaşadı. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası açıklamaları ile fiyat değişiklik gösterebilir.

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