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1 yılı aşkın süredir bu haber bekleniyordu ve Cardano önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Akıllı sözleşme yeteneklerine 2021 sonunda kavuşan Cardano henüz tam olarak ekosistemini inşa edebilmiş değil. Rakiplerine göre ürün noktasında eksik kalan platform önemli bir eksiğini tamamlamış oldu. Bugün başlatıldı.

Cardano DJED

ABD dolarına sabitlenmiş merkezi olmayan bir stablecoin olan Djed, bir yılı aşkın süredir geliştirilmekteydi. Nihayet beklenen stablecoin Cardano ağında başlatıldı. Bu gelişmeyi Pazar günü erken saatlerde haftanın kritik olayları haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Saati netleşmemiş olsa da 31 Ocak Salı günü stablecoin’in Cardano’da başlatılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Djed, Cardano‘nun çekirdek geliştiricisi Input Output ile iş birliği içinde olan blockchain şirketi COTI tarafından geliştirildi.

Djed, Cardano ekosistemindeki DeFi protokollerinde değişken kripto para birimlerine istikrarlı bir alternatif olarak kullanılmayı amaçlıyor. Cardano’nun birçok rakibinin kendi stablecoinleri ve bu alanda farklı çözümleri bulunuyordu. Bu da onları en azından DeFi alanında Cardano’nun ilerisine taşıyordu. Şimdi önemli bir eksik giderildi ve Cardano geleceğe artık hazır.

Cardano (ADA) Geleceği

DeFi alanındaki büyümesini direkt olarak etkileyecek bu gelişmenin ardından Cardano’nun orta ve uzun vadede daha fazla kullanıcıyı çekmesi umuluyor. Hoskinson’un geçtiğimiz gün paylaştığı güncel durum değerlendirmesinde de daha fazla uygulamanın, projenin yakında ağda hayata geçirileceğinden bahsediliyordu. Bu durum Cardano’nun hızla benimsenen bir ağ olmasını sağlayabilir. Aynı zamanda ADA Coin için daha fazla kullanım alanı doğacağı için fiyatında da bir artış muhtemeldir.

DJED isimli stablecoine dönersek her bir token SHEN isimli kripto varlıkla desteklenecek. Bu teminat tokeni ise Cardano’nun yerel kripto parası ADA Coin ile aşırı teminatlandırılacak. Merkezi olmayan stablecoinlerin özellikle algo stablecoinlerin geçtiğimiz yıl güven kaybetmesi nedeniyle %400-800 oranında aşırı teminatlı olacak DJED Tokenin daha fazla kullanıcıya ulaşması hedefleniyor. Djed’in Cardano ekosistemindeki 40 uygulamaya entegre edilmesi bekleniyor. Şimdiden merkezi olmayan borsalar MinSwap, Wingriders ve MuesliSwap destek müjdesi verdi. Kasım ayında Coti ekibi bu stablecoinin kullanıcılar arasında yaygınlaşabilmesi için DjedPay’i de başlatacaklarını söylemişlerdi.