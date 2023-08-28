Shibarium lansmanı BONE Token’in kullanım alanını direkt olarak etkilediği için fiyata katkı anlamında altcoin pozitif etkiledi. Shiba Coin fiyatı düşüşe geçse de BONE Token en büyük 100 kripto para arasında en fazla kazanç getiren altcoin oldu. Peki mevcut fiyat alım için makul bir seviyede mi?

BONE Token Neden Yükseldi?

Shiba Inu ekosistemi için bir Katman-2 (L2) çözümü olan Shibarium’un 24 Ağustos’ta ana ağda yeniden başlatılması, tokenlarından biri olan Bone ShibaSwap (BONE) için bir fiyat artışına yol açtı. CoinMarketCap’e göre, BONE son yedi günde neredeyse %20 değer kazandı. Son birkaç gün içinde BONE etrafındaki artan faaliyet, bazı topluluk üyelerinin Shibarium’un yeniden başlatılmasından sonra daha önce köprülenmiş BONE tokenlerine yeniden erişim kazanmalarından kaynaklandı.

L2 ağı 16 Ağustos’ta ilk kez yayına girdiğinde, büyük bir işlem dalgalanması nedeniyle ölçeklenebilirlik sorunları yaşadı. Ayrıca kullanıcıların tokenleri diğer ağlardan Shibarium ağına taşımasına olanak tanıyan köprüde bazı sorunlar oluştu. Bu da birçok topluluk üyesinin BONE tokenlerine erişimini geçici olarak kaybetmesine neden oldu.

BONE Token Alınır Mı?

Shibarium ekibi, köprünün sorununu keşfettikten sonra ağa genel erişimi durdurdu. Daha sonra sorunu giderdiler ve ağı 24 Ağustos’ta yeniden başlattılar. BONE 1,38 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor ancak ralliye rağmen günlük grafikteki fiyat okumaları momentumun zayıflamaya başladığını gösteriyor.

BONE‘un fiyatı ile bazı temel momentum göstergeleri arasında birkaç negatif sapma mevcuttu. Örneğin Shibarium’un yeniden piyasaya sürülmesinin ardından BONE’un fiyatı yükselirken, RSI ve MFI düşüş eğilimi gösterdi. Fiyat ve göstergeler arasındaki ayrışma, fiyat artışının sağlam bir momentumla desteklenmediğini gösterdi. Bu durum genelde peşinden fiyat düşüşlerini getirir. Eğer bir düşüş olursa boğaların 1 dolarlık psikolojik destek için mücadele vermesi gerekecek.

BONE’un fiyatı geçen hafta artarken, CMF’si 16 Ağustos’ta düştü ve negatif bölgeye kaydı ve o zamandan beri bu pozisyonunu korudu. Bu da diğer bir düşüş sinyali olarak karşımıza çıkıyor.