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Fırsat Sakal Altından Geçer! Satın Alım Fırsatı Sunduğu Değerlendirilen 3 Altcoin!

Sizin için önümüzdeki haftalarda yükseliş potansiyeli bulunan ve öne çıkan en iyi 3 altcoin'i derledik. İşte o altcoin'ler.
19:57
15 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’deki banka krizinin ardından kripto para piyasası önemli bir toparlanmadan geçiyor. Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok altcoin’in krizin patlak verdiği 10 Mart’ta yaşadıkları kayıpların büyük çoğunluğunu geri kazandıkları görülüyor. Bu yükselişle birlikte piyasanının umut verdiğinin altını çizen piyasa analistleri kripto para piyasasının uzunca bir süre devam edecek güçlü bir ralli için hazırlandığını savunuyor. Sizin için önümüzdeki haftalarda yükseliş potansiyeli bulunan en iyi 3 altcoin‘i derledik. Hazırsanız başlayalım.

Ethereum (ETH)

Son 2 ayda kripto para piyasasında belirsizliğin hakim olduğuna tanık olundu. Bazı kripto paraları sürpriz yaparak sert şekilde düştüğü ve ardından sert şekilde toparlandıkları görüldü. Yüksek volatiliteye rağmen Ethereum fiyatı teknik anlamda oldukça önemli bir yükseliş formasyonu olan megafon formasyonunun destek ve direnç çizgisinin arasında hareket etmeye devam ediyor.

ETH, yazım sırasında kaydettiği yüzde 6,92 düşüşle formasyonun direnç seviyesi olan bin 780 doların altında, bin 650 dolardan işlem görüyor. Günlük zaman diliminde ETH almak için en makul fiyat seviyesi olarak formasyonun direnç seviyesinin geçildiğini gösterecek olan bin 779 dolar öne çıkıyor. Burada olacak potansiyel kırılma ile fiyatın 2 bin 30 dolara kadar yükselmesi beklenebilir. Öte yandan fiyat için ilk ve en önemli destek seviyesi bin 681 dolardan geçiyor. Günlük zaman diliminde bu desteğin altında olacak mum kapanışıyla fiyat megafon formasyonunun destek çizgisi olan bin 399 dolara kadar düşebilir.

Solana (SOL)

Solana, Mart ayının başında fitilini ateşlediği rallinin ortasında 8 Mart’ta 20 dolardaki desteğinin üzerinde kalamayarak yönünü aşağı çevirdi. Bu aşağı yöndeki kırılmanın büyük bir düşüşü tetiklemesi beklense de piyasa genelindeki son toparlanmayla SOL fiyatı 16 dolardaki destekten sıçrama yapmayı başardı ve söz konusu düşüşün gerçekleşmesinin önüne geçerek fiyatın 20 doların üzerine çıkmasını sağladı. SOL, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 9,77 düşüşle 19,21 dolardan işlem görüyor. Günlük zaman diliminde 20 dolardaki desteğinin üzerinde tutunması halinde fiyatın yüzde 30’a yakın yükselişle 26,80 dolara çıkması beklenebilir.

OKB (OKB)

OKB, günlük zaman diliminde 2022’nin Haziran ayından bu yana parabolik bir yükseliş yaptı. Bununla birlikte, OKB fiyatı, Şubat ve Mart ayının başında kripto para piyasasında görülen güçlü satışların ortasında küçük bir düzeltmeden geçti ve 38,85 dolar desteğine düştü.

Fiyattaki son toparlanmayla birlikte OKB fiyatı söz konusu destekten sıçramayı başardı. Bu durum yatırımcıların fiyattaki düşüşleri birer alım fırsatı olarak değerlendirdiklerini gösteriyor. OKB, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 9,92 düşüşle 46,26 dolardan işlem görüyor. Fiyatın yeniden yukarı yönde harekete geçmesi ve günlükte 48,2 dolar üzerinde mum kapanışı yapması halinde yükseliş trendinin devam etmesi ve çok daha sert şekilde yükselmesi beklenebilir.

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