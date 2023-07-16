Ripple ve SEC davasından en çok etkilenen kripto para birimi şüphesiz XRP oldu. XRP, gelen olumlu ön karar ile resmen davayı kazanmış gibi bir yükseliş yaşadı. XRP’nin menkul kıymet olmadığına dair ön karara varan mahkeme, henüz nihai kararı vermedi. Ünlü bir uzman ise buna dikkat çekerek ciddi bir tehlikeye atıfta bulundu.

SEC, XRP Kararına İtiraz Edecek

SEC eski yöneticilerinden John Reed Stark, önemli bir noktaya dikkat çekti. Stark, XRP ile ilgili bu olumlu kararın, sağlam olmayan bir zemine dayandığını vurguladı. Ünlü isim, SEC’nin buna kesinlikle itiraz edeceğini hatırlatarak, bunun potansiyel bir geri karara yol açabileceğini ifade etti.

Söz konusu mahkeme kararında XRP’nin bazen menkul kıymet bazen ise emtia olarak görülebileceği vurgulanmıştı. ABD içerisindeki Ripple tarafından yapılan kurumsal satışları menkul kıymet olarak görülürken normal XRP alım satımları için menkul kıymet olmadığı yönünde karar çıktı.

XRP fiyatı da grafikten görülebileceği gibi adeta patlama yaşadı ve 0,91 dolara kadar yükseldi. Stark ise bunun kalıcı olmadığına vurgu yaptı.

Burada mahkemenin bir eylem için menkul kıymet kararı verirken diğerinde bunu vermemesi oldukça dikkat çekici. Stark da kararın belirsizliğinden ötürü buna itiraz edileceğinin altını çizdi. Aslında Ripple ve Telegram davalarında da ilginç detaylar ve karşılaştırma sonuçları mevcut.

Ripple Davasına Telegram Kararı

Ripple kararında bunun nispeten menkul kıymet olduğu belirtilirken Stark’a göre Telegram için net menkul kıymet kararı çıktı. Stark burada aslında verilen kararın bireysel yatırımcının anlayışının kıtlığına dikkat çektiğini belirtti. Bunun hakaret seviyesinde olduğunu savunan SEC yetkilisi, Telegram davasının emsal olarak da alınabileceğini belirtti.

Stark’a göre SEC yakında buna itiraz edecek ve söz konusu itirazdan ilginç sonuçlar çıkması beklenebilir. XRP ise böyle bir haber ile ilk başta sert bir düşüş yaşayabilir ve durum XRP’yi olumsuz etkileyebilir. Ancak SEC’nin itiraz sonrası yine olumsuz cevap alması XRP için durdurulamayacak bir rallinin fitilini ateşleyebilir.