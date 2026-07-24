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Ethereum (ETH)

Ethereum, DeFi’deki toplam kilitli varlık payını %54,39’a çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, son 30 günde DeFi toplam kilitli varlık payını %54,39'a çıkardı.
  • 📊 DefiLlama verilerinde $ETH, bir ay önceki %53 seviyesinin üzerine çıktı.
  • 🧩 Solana, Tron, BNB Smart Chain, Base ve Bitcoin daha düşük paylarla sıralandı.
  • 🏛️ ABD'de spot ETH fon onaylarının ardından Ethereum ekosistemine ilgi arttı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum, merkeziyetsiz finans alanındaki ağırlığını son 30 günde bir kez daha artırdı. Everstake’in DefiLlama verilerine dayandırdığı bilgilere göre ağın toplam kripto para kilitli varlık değeri içindeki payı %53 seviyesinden %54,39’a yükseldi. Bu artış, Ethereum’un blokzincir tabanlı finansal uygulamalarda en büyük sermaye payını koruduğunu gösterdi.

İçindekiler
1 Toplam kilitli varlıkta payını artırdı
2 Rakip ağlar da önemli payını koruyor
3 Geliştirici ekosistemi Ethereum’u destekliyor

Toplam kilitli varlıkta payını artırdı

Bir ay önce yaklaşık %53 olan oranla karşılaştırıldığında, Ethereum’un payı 1,39 puan arttı. Oransal hareket sınırlı görünse de, toplam TVL büyüklüğü dikkate alındığında bu değişim milyarlarca dolarlık varlığın Ethereum tabanlı uygulamalarda tutulduğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: TVL, yani toplam kilitli varlık değeri, akıllı sözleşmelere yatırılan dijital varlıkların toplamını ifade eder. DefiLlama ise farklı blokzincir ağları ve protokollerdeki TVL verilerini izleyen yaygın bir veri platformudur.

TVL, borç verme protokolleri, merkeziyetsiz borsalar, stake uygulamaları ve benzeri DeFi hizmetlerindeki etkinliği ölçmek için kullanılan temel göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Ethereum’un payındaki artış, yalnızca fiyat hareketinden değil, ağ üzerindeki uygulamaların sermaye çekme kapasitesinden de kaynaklanıyor olabilir.

Everstake, tek bir ağın toplam kripto TVL’nin %54,39’unu güvence altına almasının, Ethereum’un DeFi içindeki ağırlığını açık biçimde ortaya koyduğunu vurguluyor.

Rakip ağlar da önemli payını koruyor

Ethereum liderliğini sürdürse de diğer ağlar da kayda değer büyüklüklere sahip. DefiLlama verilerine göre Solana toplam TVL’nin %6,49’unu oluştururken, Tron ile BNB Smart Chain %6,30’ar pay aldı. Base %6,03 seviyesinde yer alırken Bitcoin‘in payı %5,61 olarak kaydedildi.

Toplam TVL payı
Ethereum%54,39
Solana%6,49
Tron%6,30
BNB Smart Chain%6,30
Base%6,03
Bitcoin%5,61

Veriler, sermayenin tek bir ağda toplanmadığını, farklı kullanım alanlarına göre dağıldığını da gösteriyor. Solana tüketici odaklı uygulamalarda büyürken, Base Coinbase ekosisteminin etkisiyle öne çıktı. Tron ise özellikle USDT transferlerinde güçlü konumunu koruyor.

Geliştirici ekosistemi Ethereum’u destekliyor

Ethereum’un uzun süredir güçlü kalmasında geliştirici topluluğu ve altyapı avantajı önemli rol oynuyor. Aave, Maker, Uniswap ve Lido gibi büyük DeFi protokolleri, ağ üzerinde yüksek likidite tutmayı sürdürüyor. Bu yapı da Ethereum’un toplam kilitli varlık değerini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Ethereum’un liderliği, yıllara yayılan ekosistem büyümesi, protokol güncellemeleri ve geliştirici benimsenmesiyle bağlantılı görünüyor.

Ağ ayrıca ölçeklenebilirliği artırmayı ve işlem maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen teknik güncellemelerden yararlandı. Layer 2 çözümleri üzerinden sağlanan bu yapı, Ethereum’un güvenlik modelini korurken daha geniş kullanım alanı oluşturdu. ABD’de spot ETH borsa yatırım fonlarının onaylanmasının ardından kurumsal ilginin artması da Ethereum ekosistemine yönelik dikkati güçlendirdi. Bununla birlikte ETF girişleri doğrudan DeFi TVL’sine eklenmiyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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