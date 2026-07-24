Solana dengelenirken XRP ve DOGE’da zayıf görünüm sürüyor

Kripto para piyasasında teknik görünüm farklı varlıklarda ayrışıyor. Cash Cat, ilk yükselişinin ardından belirgin biçimde güç kaybetti ve 0,046 dolar civarında işlem görüyor. Günlük grafikte satıcıların üstünlüğü dikkat çekerken, ilk sıçramanın ardından kalıcı bir denge bölgesi oluşmadı. Fiyatın 0,20 dolara yaklaşan hamlesinden sonra gelen her toparlanma denemesi daha düşük zirveyle sonuçlandı.

Cash Cat’te baskı devam ediyor

Son mum dizilimi, alıcıların 0,08 dolara yönelen kısa süreli tepkiyi bile koruyamadığını gösteriyor. Daha dikkat çekici olan nokta ise sert geri çekilmenin ardından belirgin bir birikim sürecinin ortaya çıkmaması. Birçok meme coin’de keskin satışların ardından yatay seyir görülürken, Cash Cat tarafında fiyat daha düşük dipler üretmeyi sürdürüyor.

Günlük oynaklığın azalması, hem alıcı hem satıcı tarafında faaliyetin zayıfladığına işaret ediyor. Göreceli güç endeksi RSI 41 seviyesinde bulunuyor ve 50 eşiğinin altında kalmayı sürdürüyor. Bu görünüm, aşırı satım bölgesinden uzaklaşılmış olsa da yükseliş ivmesinin henüz geri dönmediğini ortaya koyuyor.

Cash Cat’te 0,06 ile 0,08 dolar aralığı yeniden aşılmadıkça, kısa vadeli yükseliş denemeleri kalıcı bir dönüşten çok sınırlı tepki hareketi niteliği taşıyor.

Yakın vadede ana direnç bölgesi 0,06 ile 0,08 dolar arasında yer alıyor. Bu alan daha önce kısa vadeli destek görevi görmüş, ardından sert biçimde kırılmıştı. Aşağıda ise 0,045 dolar çevresindeki dipler öne çıkıyor. Bu seviyenin net biçimde kaybedilmesi halinde, tarihsel destek bulunmadığı için satış baskısının derinleşmesi olası görülüyor.

Solana’da toparlanma zemini güçleniyor

Solana, aylar süren zayıflığın ardından yaklaşık 76 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. Hazirandaki sert düşüşte 60 doların alt bölgesine yaklaşan varlık, sonrasında daha yüksek dipler oluşturarak teknik görünümünü iyileştirdi. Solana, yüksek işlem kapasitesiyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Grafikte en olumlu gelişme, fiyatın 26 günlük ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerine yerleşmesi oldu. Bu iki ortalama artık dinamik destek gibi çalışıyor. Buna karşın 100 günlük üssel hareketli ortalama 80 dolar civarında direnç oluşturuyor. 200 günlük ortalama ise 93 dolar seviyesinde aşağı eğimli kalmayı sürdürüyor.

Varlık Destek Direnç RSI Cash Cat 0,045 dolar 0,06 ile 0,08 dolar 41 Solana 73 ile 74 dolar 80 ile 84 dolar 51 XRP 1,00 ile 1,05 dolar 1,16 ile 1,24 dolar 50 altı Dogecoin 0,065 dolar 0,075 ile 0,078 dolar 40 altı

RSI göstergesinin 51 civarına yükselmesi, ivmenin negatif bölgeden çıktığını ancak henüz aşırı ısınmadığını gösteriyor. 80 ile 84 dolar bandı aşılamadığı sürece görünüm daha çok iyileşen bir sıkışma yapısına işaret ediyor. 73 ile 74 dolar aralığındaki destek korunursa, 90 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

XRP ve Dogecoin’de direnç öne çıkıyor

XRP son yükseliş denemesinde ascending triangle üst bandının üzerine kısa süreli çıktı, ancak satışlar hızla devreye girdi ve fiyat yeniden kırılma seviyesinin altına indi. XRP şu anda yaklaşık 1,13 dolar seviyesinde bulunuyor. 26 günlük üssel hareketli ortalama yakın direnç oluştururken, 50 günlük ve 100 günlük ortalamalar 1,16 ile 1,24 dolar arasında yoğun bir arz bölgesi yaratıyor.

XRP’de 1,16 doların geri alınması güveni artırabilir, ancak 1,00 dolar desteğinin kaybı toparlanma yapısını zayıflatabilir.

RSI yeniden 50 seviyesinin altına indi ve işlem hacmi de zayıf kaldı. Bu tablo, yeni alıcı girişinin sınırlı olduğuna işaret ediyor. Aşağıda 1,00 dolar psikolojik destek olarak önem kazanırken, bu seviyenin altında günlük kapanış gelmesi durumunda 1,05 dolar bölgesi yeniden test edilebilir.

Dogecoin ise büyük piyasa değerine sahip kripto paralar arasında en zayıf görünümlerden birini sergiliyor. Fiyat 0,070 dolar civarında ve günlük grafikteki tüm önemli hareketli ortalamaların altında bulunuyor. 26 günlük, 50 günlük ve 100 günlük ortalamaların tamamı fiyatın üzerinde seyrediyor. RSI 40 seviyesinin altında kalırken, hacimdeki düşüş spekülatif ilginin belirgin biçimde azaldığını gösteriyor. Alıcılar için ilk engel 0,075 dolar, daha güçlü direnç ise 0,078 dolar civarında yer alıyor. Mevcut bant korunamazsa 0,065 dolar seviyesi gündeme gelebilir.