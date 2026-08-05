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Cardano (ADA)

Cardano’da 20 haftalık ortalama yeniden aşıldı, 0,60 dolar öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano, 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkarak toparlanma sinyali verdi.
  • 📈 Son yedi günde $ADA vadeli işlem hacmi 150 milyon dolardan 650 milyon dolara yükseldi.
  • 🎯 Analistler için ilk önemli direnç 0,60 dolar seviyesinde bulunuyor.
  • 🧭 Piyasada bir sonraki yönü spot talebin güçlenip güçlenmeyeceği belirleyecek.
Onur Atam
Onur Atam

Cardano, teknik görünümde önemli kabul edilen 20 haftalık hareketli ortalamanın yeniden üzerine çıkarak toparlanma sinyallerini güçlendirdi. Türev piyasalardaki hacim artışı da yatırımcı ilgisinin yükseldiğine işaret ederken, gözler bu ivmenin spot piyasaya ne ölçüde yansıyacağında toplandı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde toparlanma sinyali
2 Türev piyasasında dikkat çeken hacim artışı
3 Spot talep belirleyici olacak

Teknik görünümde toparlanma sinyali

ADA, haberin hazırlandığı sırada 0,1952 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte işlem hacmi 413,21 milyon dolar, piyasa değeri ise 7,12 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son bir haftada kaydedilen %18,85 artış, fiyat yapısındaki güçlenmeyle birlikte değerlendiriliyor.

Kripto para analisti Sssebi, Cardano’nun 20 haftalık hareketli ortalamayı geri almasının geçmiş döngülerde güçlü yükselişlerin başlangıcına benzer bir tablo oluşturduğunu belirtiyor. Derin satış dönemlerinin ardından gelen benzer kırılımlarda ADA’nın dikkat çekici yükselişler sergilediği görülmüştü.

Kripto para analisti Sssebi, Cardano’nun 20 haftalık hareketli ortalamayı yeniden aşmasının, geçmişte güçlü rallilerin başladığı dönemlere benzer bir teknik yapı oluşturduğunu aktarıyor.

Teknik analistlere göre fiyatın bu ortalamanın üzerinde kalması, toparlanma beklentisini destekleyebilir. Bu senaryoda ilk önemli direnç bölgesi 0,60 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin belirgin biçimde aşılması halinde 1,00 dolar yönünde daha geniş bir hareket alanı oluşabilir.

Türev piyasasında dikkat çeken hacim artışı

Ali Charts tarafından paylaşılan veriler, Cardano tarafında türev piyasa katılımının belirgin biçimde arttığını gösteriyor. Son yedi günde ADA vadeli işlem hacmi 150 milyon dolardan 650 milyon dolara çıkarak %380 yükseldi. Bu artış, piyasada daha fazla işlemci yer aldığını ve likiditenin güçlendiğini ortaya koyuyor.

Yalnızca vadeli işlem hacmindeki yükseliş, tek başına kalıcı bir kırılmayı doğrulamak için yeterli görülmüyor. Buna rağmen bu tablo, piyasa iyimserliğinin arttığını gösteren unsurlardan biri olarak izleniyor. Önümüzdeki süreçte asıl belirleyici unsurun spot piyasadaki talep olacağı değerlendiriliyor.

Ali Charts verileri, son yedi günde ADA vadeli işlem hacminin 150 milyon dolardan 650 milyon dolara yükseldiğini ve türev piyasadaki katılımın hızlandığını ortaya koyuyor.

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Spot talep belirleyici olacak

ADA’daki yukarı yönlü hareket, genel kripto para piyasasındaki görünümle de destek buluyor. Bitcoin‘in yeniden pozitif bölgeye geçmesi, altcoinlerde risk iştahını artıran unsurlar arasında yer alıyor. Buna karşın Cardano’daki seyrin kalıcılığı için 20 haftalık ortalamanın korunması ve spot piyasada ek talep oluşması gerekecek.

Piyasada talebin güçlenmesi ve işlem hacminin artmayı sürdürmesi halinde 0,60 dolar direnci yeniden test edilebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda 1,00 dolar bölgesi daha güçlü biçimde gündeme gelebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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