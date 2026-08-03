Cardano’da balina alımları arttı, 0,50 dolar eşiği öne çıktı

Cardano’nun yerel varlığı ADA, son günlerde artan alım ilgisiyle birlikte önemli destek bölgelerinde güçlenme sinyali verdi. Piyasada öne çıkan veriler, özellikle büyük yatırımcıların birikim yapmasının fiyat görünümünü desteklediğine işaret ediyor. Analistler, bu ivmenin korunması halinde ADA’da daha geniş çaplı bir toparlanma olasılığının artabileceğini değerlendiriyor.

Fiyat görünümünde kritik seviyeler

ADA, haberin yayımlandığı sırada 0,1901 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 686 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,94 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte kaydedilen %10,21’lik yükseliş, fiyat yapısında kısa vadeli toparlanma beklentilerini güçlendirdi.

Kripto analisti Crypto Patel, Cardano’nun uzun vadeli ölçekte bir birikim evresine erken işaretler verdiğini belirtiyor. Analistin değerlendirmesine göre ADA, 2021’de görülen tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık %96, Aralık 2024 zirvesinden ise yaklaşık %89 geriledikten sonra tarihi kurumsal talep bölgesi olarak görülen 0,086 ile 0,15 dolar aralığından tepki aldı.

Crypto Patel, 0,2887 dolar seviyesini ilk güçlü yükseliş tetikleyicisi olarak görürken, 0,50 doların aşılmasının daha geniş bir makro trend dönüşümünü doğrulayabileceğini vurguluyor.

Analistlerin izlediği senaryoda 0,28 dolar, 0,50 dolar, 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar ve 5 dolar üzeri seviyeler olası yukarı yönlü hedefler arasında yer alıyor. Bununla birlikte bu seviyeler kesinlik taşımayan projeksiyonlar olarak değerlendiriliyor ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0,1901 dolar Destek bölgesi 0,086 ile 0,15 dolar İlk yükseliş tetikleyicisi 0,2887 dolar Makro dönüşüm için izlenen eşik 0,50 dolar

Balina hareketleri ve ağdaki gelişmeler

Ali Charts tarafından paylaşılan zincir üstü veriler, Cardano ağında büyük cüzdanların yeniden alıma yöneldiğini gösteriyor. Santiment verilerine göre balinalar yalnızca beş gün içinde 240 milyon adetten fazla ADA topladı. Bu tablo, büyük yatırımcıların pozisyonlarını artırdığına ve piyasada güvenin kısmen güçlendiğine işaret ediyor.

Cardano, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için geliştirilen bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağ tarafında spot ETF beklentileri, Leios güncellemesi, Midnight ekosistemindeki genişleme ve dolaşımdaki ADA arzının %60’ından fazlasının stake edilmesi, olumlu beklentileri destekleyen başlıklar arasında sayılıyor.

Mini sözlük: Leios, Cardano ekosisteminde ağın işlem kapasitesini artırmaya odaklanan ölçeklenme yaklaşımı olarak anılıyor. Midnight ise veri gizliliği ve düzenleyici uyum başlıklarına odaklanan yan ekosistem çalışması olarak öne çıkıyor.

Santiment verileri, büyük cüzdanların beş gün içinde 240 milyon adetten fazla ADA biriktirdiğini ortaya koyuyor.

Piyasada ayrıca balina sayısındaki artış ile ADA fiyatındaki %22’lik yükseliş arasında güçlü bir ilişki bulunduğu değerlendiriliyor. Büyük ölçekli alımların piyasadaki dolaşımı daraltması ve işlem hacminin yüksek seyretmesi, kısa vadede pozitif görünümü destekleyebilir.

Yükselişin sürmesi için izlenecek unsur

ADA’daki yukarı yönlü hareket, kripto para piyasasındaki genel toparlanma eğilimiyle birlikte ilerliyor. Bitcoin‘deki yükselişin yeniden hız kazanması da altcoinler üzerindeki risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte ADA’da bir sonraki aşama için alıcıların baskıyı sürdürmesi ve güçlü direnç bölgelerini aşması gerekecek.

Balina alımlarının devam etmesi, işlem hacminin güçlü kalması ve ekosistemde planlanan güncellemelerin ilerlemesi halinde olumlu hava korunabilir. Buna karşılık alıcıların mevcut destek seviyelerini savunamaması durumunda fiyat görünümünde dalgalanma sürebilir.