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RIPPLE (XRP)

ProShares’in kaldıraçlı XRP ETF’si bir yılda %95’ten fazla düştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ProShares'in UXRP fonu, temmuz 2025'teki çıkışından bu yana %95'ten fazla geriledi.
  • 📉 Günlük iki kat getiri hedefleyen yapı, dalgalı piyasada $XRP ile arasındaki kaybı büyüttü.
  • 📊 Spot XRP ETF'lerinde de ağustos 2026 itibarıyla yıl içi kayıplar %40'ı aştı.
  • 🔎 Buna rağmen spot ürünlerde mütevazı para girişleri tamamen kesilmedi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ProShares Ultra XRP ETF, temmuz 2025’teki lansmanından bu yana sert değer kaybı yaşadı. Bloomberg XRP Endeksi’nin günlük performansının iki katını hedefleyen UXRP, ağustos 2026 başı itibarıyla 10,30 dolar civarında işlem görüyor. Bu seviye, fonun son 52 haftadaki 231,20 dolarlık zirvesine göre yaklaşık %95,5’lik gerilemeye işaret ediyor. CoinGecko verileri de XRP fiyatının 1 dolar eşiğinin hemen üzerinde baskı altında kaldığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Kaldıraçlı yapı kaybı derinleştirdi
2 Spot XRP ETF’lerinde de zayıf görünüm sürüyor

Kaldıraçlı yapı kaybı derinleştirdi

UXRP, XRP’nin fiyat hareketlerini türev araçlar üzerinden büyütmek için tasarlandı. Ancak bu yapı günlük bazda sıfırlandığı için, fonun uzun vadeli getirisi dayanak varlıktan belirgin biçimde ayrışabiliyor. Özellikle dalgalı piyasalarda bu mekanizma, yatırımcıların beklediğinden daha hızlı değer kaybına yol açabiliyor.

Mini sözlük: Volatilite sürüklenmesi, kaldıraçlı fonların dalgalı piyasalarda günlük yeniden dengeleme nedeniyle zaman içinde dayanak varlığa kıyasla daha fazla değer kaybetmesine verilen addır. Beta kayması da benzer şekilde, günlük hedef ile uzun vadeli sonuç arasındaki açılmayı anlatır.

Kaldıraçlı ETF’ler esas olarak kısa vadeli işlem aracı olarak kurgulanıyor. Buna karşın bazı bireysel yatırımcılar ve nicel işlem stratejileri izleyen gruplar, bu ürünleri daha uzun süre elde tutabiliyor. Piyasadaki bazı örnekler geçmişte çok yüksek getiriler üretse de, bu sonuçlar güçlü ve kesintisiz yükseliş dönemleriyle sınırlı kaldı. Dalgalı ya da düşüş eğilimli dönemlerde ise aynı yapı kayıpları büyütebiliyor.

UXRP’nin günlük kaldıraç hedefi, uzun vadede XRP ile aynı sonucu üretmiyor; oynaklığın arttığı dönemlerde fark daha da açılabiliyor.

Spot XRP ETF’lerinde de zayıf görünüm sürüyor

2025’in sonlarında onay alıp işlem görmeye başlayan spot XRP ETF’leri, sektördeki önemli düzenleyici adımlardan biri olarak öne çıkmıştı. Bu ürünler, kurumsal ve bireysel yatırımcılara cüzdan ya da özel anahtar yönetmeden düzenlenmiş kanallar üzerinden XRP erişimi sundu. İlk dönemde toplam 1,5 milyar dolarlık giriş kaydedildi.

Buna rağmen 2026 boyunca daha geniş piyasa koşullarındaki zayıflık spot XRP fonlarını da baskıladı. XRP’deki uzun soluklu düzeltme, başlıca spot ETF’lerin tamamına yansıdı. Ağustos itibarıyla önde gelen ürünlerin yıl başından bu yana kaybı %40’ın üzerine çıktı.

Bitwise XRP ETF, yıl başından bu yana yaklaşık %43,2 gerilemesine rağmen 304 milyon dolar civarında varlık yönetiyor. Canary Capital’ın XRPC fonunda ise yönetilen varlık büyüklüğü yaklaşık 248,9 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fondaki yıl içi kayıp da yaklaşık %40,4 düzeyinde hesaplanıyor.

FonTürYıl içi performansYönetilen varlık
ProShares UXRPKaldıraçlıTemmuz 2025’ten bu yana yaklaşık %95,5 düşüşBelirtilmedi
Bitwise XRP ETFSpotYaklaşık %43,2 düşüş304 milyon dolar
Canary Capital XRPCSpotYaklaşık %40,4 düşüş248,9 milyon dolar

2025 sonundaki güçlü başlangıca karşın spot XRP ETF’leri 2026’da geniş piyasa baskısından kaçamadı ve önde gelen ürünlerin tamamı %40’ın üzerinde kayıp yazdı.

Fiyatlardaki sert düşüşe rağmen spot XRP ETF’lerine girişlerin tamamen durmadığı görülüyor. Akışlar daha sınırlı kalsa da, yatırımcı ilgisinin belirli ölçüde korunduğu anlaşılıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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