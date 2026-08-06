ProShares’in kaldıraçlı XRP ETF’si bir yılda %95’ten fazla düştü

ProShares Ultra XRP ETF, temmuz 2025’teki lansmanından bu yana sert değer kaybı yaşadı. Bloomberg XRP Endeksi’nin günlük performansının iki katını hedefleyen UXRP, ağustos 2026 başı itibarıyla 10,30 dolar civarında işlem görüyor. Bu seviye, fonun son 52 haftadaki 231,20 dolarlık zirvesine göre yaklaşık %95,5’lik gerilemeye işaret ediyor. CoinGecko verileri de XRP fiyatının 1 dolar eşiğinin hemen üzerinde baskı altında kaldığını gösteriyor.

Kaldıraçlı yapı kaybı derinleştirdi

UXRP, XRP’nin fiyat hareketlerini türev araçlar üzerinden büyütmek için tasarlandı. Ancak bu yapı günlük bazda sıfırlandığı için, fonun uzun vadeli getirisi dayanak varlıktan belirgin biçimde ayrışabiliyor. Özellikle dalgalı piyasalarda bu mekanizma, yatırımcıların beklediğinden daha hızlı değer kaybına yol açabiliyor.

Mini sözlük: Volatilite sürüklenmesi, kaldıraçlı fonların dalgalı piyasalarda günlük yeniden dengeleme nedeniyle zaman içinde dayanak varlığa kıyasla daha fazla değer kaybetmesine verilen addır. Beta kayması da benzer şekilde, günlük hedef ile uzun vadeli sonuç arasındaki açılmayı anlatır.

Kaldıraçlı ETF’ler esas olarak kısa vadeli işlem aracı olarak kurgulanıyor. Buna karşın bazı bireysel yatırımcılar ve nicel işlem stratejileri izleyen gruplar, bu ürünleri daha uzun süre elde tutabiliyor. Piyasadaki bazı örnekler geçmişte çok yüksek getiriler üretse de, bu sonuçlar güçlü ve kesintisiz yükseliş dönemleriyle sınırlı kaldı. Dalgalı ya da düşüş eğilimli dönemlerde ise aynı yapı kayıpları büyütebiliyor.

UXRP’nin günlük kaldıraç hedefi, uzun vadede XRP ile aynı sonucu üretmiyor; oynaklığın arttığı dönemlerde fark daha da açılabiliyor.

Spot XRP ETF’lerinde de zayıf görünüm sürüyor

2025’in sonlarında onay alıp işlem görmeye başlayan spot XRP ETF’leri, sektördeki önemli düzenleyici adımlardan biri olarak öne çıkmıştı. Bu ürünler, kurumsal ve bireysel yatırımcılara cüzdan ya da özel anahtar yönetmeden düzenlenmiş kanallar üzerinden XRP erişimi sundu. İlk dönemde toplam 1,5 milyar dolarlık giriş kaydedildi.

Buna rağmen 2026 boyunca daha geniş piyasa koşullarındaki zayıflık spot XRP fonlarını da baskıladı. XRP’deki uzun soluklu düzeltme, başlıca spot ETF’lerin tamamına yansıdı. Ağustos itibarıyla önde gelen ürünlerin yıl başından bu yana kaybı %40’ın üzerine çıktı.

Bitwise XRP ETF, yıl başından bu yana yaklaşık %43,2 gerilemesine rağmen 304 milyon dolar civarında varlık yönetiyor. Canary Capital’ın XRPC fonunda ise yönetilen varlık büyüklüğü yaklaşık 248,9 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fondaki yıl içi kayıp da yaklaşık %40,4 düzeyinde hesaplanıyor.

Fon Tür Yıl içi performans Yönetilen varlık ProShares UXRP Kaldıraçlı Temmuz 2025’ten bu yana yaklaşık %95,5 düşüş Belirtilmedi Bitwise XRP ETF Spot Yaklaşık %43,2 düşüş 304 milyon dolar Canary Capital XRPC Spot Yaklaşık %40,4 düşüş 248,9 milyon dolar

2025 sonundaki güçlü başlangıca karşın spot XRP ETF’leri 2026’da geniş piyasa baskısından kaçamadı ve önde gelen ürünlerin tamamı %40’ın üzerinde kayıp yazdı.

Fiyatlardaki sert düşüşe rağmen spot XRP ETF’lerine girişlerin tamamen durmadığı görülüyor. Akışlar daha sınırlı kalsa da, yatırımcı ilgisinin belirli ölçüde korunduğu anlaşılıyor.