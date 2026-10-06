Cardano (ADA)

Hoskinson, Gemini’ye ADA’yı listeleme çağrısını yeniden yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Charles Hoskinson, Gemini'nin 11'inci yıl paylaşımında ADA'nın listelenmesini yeniden istedi.
  • 📌 Gemini birçok büyük proof of stake varlığı desteklerken Cardano'nun yerel tokeni $ADA hala platformda yer almıyor.
  • 💬 Hoskinson, Gemini'nin ADA işlemlerini açmayarak son beş yılda yaklaşık 70 milyon dolar gelir kaçırdığını savundu.
  • 🕰️ Gemini, ADA'nın neden listelenmediğine dair bugüne kadar kamuoyuna açık özel bir gerekçe paylaşmadı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, kripto para borsası Gemini’ye ADA’yı listeleme çağrısını yeniden gündeme taşıdı. Gemini’nin kurucu ortaklarından Tyler Winklevoss, şirketin 11’inci kuruluş yıl dönümü için X üzerinden bir kutlama mesajı paylaşınca Hoskinson da kısa bir yanıt vererek “ADA’yı listeleyin” çağrısında bulundu.

İçindekiler
1 Uzun süredir devam eden listeleme tartışması
2 Hoskinson daha önce de benzer çıkışlar yaptı
3 Gelir kaybı iddiası

Uzun süredir devam eden listeleme tartışması

Gemini, yıllar içinde destek verdiği kripto varlık sayısını artırsa da Cardano ağının yerel tokeni ADA hala platformda yer almıyor. Borsa şu anda Solana, Avalanche, Polkadot, Cosmos ve Tezos gibi önde gelen proof of stake varlıklarını destekliyor. Buna karşın ADA’nın listelenmemesi, Cardano topluluğunda uzun süredir soru işareti yaratıyor.

Gemini, resmi listeleme politikasında bir varlığı değerlendirirken olgunluk seviyesi, likidite, piyasa talebi, kullanım alanı, düzenleyici unsurlar, siber güvenlik riskleri ve kontrol yoğunlaşması gibi başlıklara baktığını belirtiyor. Ancak borsa, ADA konusunda kamuoyuna açık özel bir gerekçe paylaşmış değil.

Charles Hoskinson, Tyler Winklevoss’un paylaşımına doğrudan yanıt vererek Gemini’den “ADA’yı listelemesini” istedi.

Hoskinson daha önce de benzer çıkışlar yaptı

Hoskinson, Gemini’nin ADA kararıyla ilgili eleştirilerini ilk kez dile getirmiyor. Aralık 2022’de, Gemini’nin kripto kredi şirketi Genesis ile yaşadığı sorunların gündemde olduğu dönemde, ADA’yı listelememe kararının iflas ve zayıf risk yönetimiyle “yakından ilişkili” göründüğünü söyleyerek alaycı bir çıkış yapmıştı. Bu açıklama, FTX’in çöküşünün hemen ardından gelmişti. FTX de spot piyasasında ADA işlemlerini başlatmadan faaliyetlerini durdurmuştu.

Aynı ay içinde X Spaces yayınında da benzer bir ifadeye başvuran Hoskinson, Gemini’de yer almamanın belki de olumlu bir gelişme sayılabileceğini dile getirmişti. Eylül 2024’te ise Gemini standının yanında elinde “Wen ADA?” yazılı bir pankartla görüntü vermiş, paylaşımında doğrudan Gemini’ye seslenmişti.

Hoskinson, daha önce yaptığı bir değerlendirmede Gemini’de yer almamanın belki de iyi bir şey olduğunu, çünkü FTX’in de ADA’yı listelemediğini esprili bir dille söylemişti.

Gelir kaybı iddiası

Hoskinson, 2025’te eleştirilerinin tonunu daha da yükseltti. Blockchain Daily’ye verdiği röportajda Gemini’nin, ADA işlemlerini sunmayan son büyük kripto para borsası olduğunu söyledi. Hoskinson’a göre borsa, bu tercih nedeniyle son beş yılda yaklaşık 70 milyon dolarlık gelir fırsatını kaçırmış olabilir.

Hoskinson, Binance ve Coinbase gibi rakip platformların ADA işlemlerinden gelir elde ettiğini savundu. Cardano, proof of stake yapısıyla bilinen en köklü blokzincir projeleri arasında yer alıyor ve Hoskinson da ağın kurucu ismi olarak ekosistemin en görünür temsilcileri arasında bulunuyor.

Gemini cephesinden ise ADA’nın neden hala listelenmediğine ilişkin doğrudan bir açıklama gelmedi. Bu nedenle tartışma, şimdilik Hoskinson’ın tekrarlanan çağrıları ve Cardano topluluğunun soruları etrafında sürüyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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