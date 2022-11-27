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Elon Musk’un Twitter’ı satın alma sinyallerini göndermesiyle DOGE fiyatı etkileyici bir yükseliş yaşamıştı. Bugün yeniden hareketlendi. Birçok altcoin önemli destek seviyelerinin altına inmişken meme coin kralı bugün 10:30’da yaptığımız uyarının ardından güne %15’e yakın kazançla devam ediyor. Peki DOGE neden yükseliyor?

Dogecoin Neden Yükseliyor?

DOGE yazı hazırlandığı sırada 0,105 dolardan alıcı buluyor. Saat 10:30’da duyurduğumuz gelişmenin ardından yoğun satın alma baskısıyla karşılan DOGE için yükselişin önemli bir sebebi var. Popüler kripto para Elon Musk tarafından atılan adımın ardından yönünü yukarı çevirdi. Sabah Twitter için ödeme sistemini de içeren bir sunum paylaşan Elon Musk, Twitter 2.0’ın müjdesini verdi. Yakın zamanda Twitter kullanıcıları birçok yenilikle karşılaşacak.

Ancak bu yeniliklerden en önemlisi Twitter’ın dahili ödeme sistemidir. Musk son 2 yılda Dogecoin’i destekleyen birçok paylaşım yaptı. Onun ödeme sistemi olarak kullanılmasının mümkün olduğunu defalarca tekrarladı. Daha da önemlisi bazı Tesla ürünleri için DOGE’u ödeme yöntemi olarak ekledi. Mark Cuban ve Musk, Dogecoin topluluğunun sempatisini kazanabilmek için çok fazla şey yapıyor. Yakında detaylarının resmen açıklanması beklenen Twitter ödeme sisteminde ise Dogecoin’e yer verileceğine inanan yatırımcılar haberi satın alıyor ve muhtemelen duyuru gelirse olayı da satmış olacaklar.

Dogecoin (DOGE) Fiyatı

Altı gün önce, DOGE yerel destek seviyesinden başarılı bir şekilde sıçradı ve ardından yükselişe geçti. Bir haftadan kısa bir süre içinde, önde gelen meme coin değerini %35’ten fazla artırdı. Üstel hareketli ortalamalar gibi teknik göstergelere göre Dogecoin, 200 ve 50 günlük hareketli ortalamalar birbirine son derece yaklaştığı için bir tersine dönüşün eşiğinde olabilir. Teknik taraftaki gelişme bugün Musk tarafından bilerek/bilmeyerek desteklendiği içini %15’e yakın yükselişe şahit olduk. Tarihsel olarak, çizgi yakınsaması her iki yönde de volatilite artışına yol açar ve Dogecoin’in durumunda, özellikle yukarıda bahsedilen söylenti mevcut rallinin devam edebileceğini gösteriyor.

DOGE için olumlu senaryoda ilk hedef 0,11 ve 0,13 dolar seviyesi olacaktır. Şimdi DOGE’un yeniden %120’lik rallisini tekrar edip etmeyeceğini izleme zamanı. Yatırımcılar 0,1 dolar altındaki kapanışlarda daha hızlı düşüşler görebilir.