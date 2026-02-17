XRP, Kritik Destekte Dalgalanırken Grayscale Raporunda İkinci Sırada Yer Aldı

Kripto para piyasasında son dönemin dikkat çeken başlıklarından biri XRP’de yaşanan değer kaybı oldu. XRP, son bir ayda yüzde 29’a varan bir düşüşle önemli bir destek seviyesinin üzerine tutunmaya çalışıyor. Buna karşın, yatırımcıların ve piyasa gözlemcilerinin gösterdiği ilgi kayda değer şekilde artış gösterdi. Özellikle son açıklamalar, fiyat hareketleri ile piyasa ilgisi arasında göze çarpan bir farklılık olduğuna işaret ediyor.

Grayscale’ın Son Raporunda Dikkat Çeken Ayrıntılar

Dijital varlık yatırım şirketi Grayscale’in yayımladığı son rapora göre, XRP şu anda piyasada en çok konuşulan ikinci kripto varlık konumunda bulunuyor. Grayscale ekibinin saha araştırmalarına göre, finansal danışmanlar yatırımcılarından XRP hakkında sürekli sorular almaya başladı. Bitcoin’den sonra piyasada en çok ilgi çeken varlığın XRP olduğu belirtiliyor.

Bu tabloya rağmen XRP’nin fiyat grafiklerinde halen belirgin bir zayıflık göze çarpıyor. Uzmanlar, fiyatın önemli destek seviyelerine çok yakın olmasına rağmen, kripto topluluğunun ilgisinin yüksek kalmasının ilerleyen dönemde fiyatlamaya da yansıyabileceğini ifade ediyor.

Grayscale’in araştırma ekibi, “Danışmanlar, yatırımcılarının XRP hakkında sürekli sorularıyla karşılaşıyor. Topluluk içerisinde Bitcoin’den sonra en çok konuşulan varlık XRP olarak öne çıkıyor,” ifadesini kullandı.

Teknik Görünüm ve Kritik Seviyeler

Teknik olarak XRP, 1,45 doların üzerinde kalabilmek için mücadele veriyor. Düşüş trendinin devam etmesi halinde, satıcıların 1,30 dolar altındaki seviyeleri hedefleyebileceği öngörülüyor. Buna karşın, fiyat 1,45 doların üzerinde dengede kalır ve haftalık kapanışı 1,40 doların üzerinde gerçekleştirirse, 1,90 dolara doğru yukarı yönlü kısa vadeli bir tepki alımı gündeme gelebilir.

Bir süredir büyük yatırımcıların bu düşüş döneminde XRP biriktirdiğine ilişkin zincir üstü veriler de gözlemleniyor. Özellikle balina cüzdanlarında görülen sessiz hareketlilik, risk iştahı yüksek yatırımcıların düşüşü değerlendirdiğine işaret ediyor.

Günlük bazda 1,50 dolar kapanış ise piyasa katılımcıları tarafından güçlenme işareti olarak takip ediliyor. Fakat alıcıların sabırlı davranmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Buna karşılık, 1,30 dolar altında net bir kırılım gerçekleşirse, yükseliş beklentisinin geçersiz olabileceği ve fiyatın 1,11 dolar seviyesine kadar çekilebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre şu anki eğilim, piyasa ilgisinin artmasına rağmen kısa vadede işlemlerde yüksek oynaklığın devam edeceği yönünde. Yine de, güçlü dirençlerin aşılması durumda ancak kalıcı bir toparlanma ihtimali gündeme gelebilir.