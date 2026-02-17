Winvest — Bitcoin investment
Ethereum (ETH)

45.759 ETH Daha Aldı, Dev Balina Neye Güvendiğini Açıkladı

Özet

  • Tom Lee’nin başında olduğu şirket ETH arzının (120,7 milyon ETH) %3,62'sini elinde tutuyor ve %5 hedefine ulaşmak için alımlarına devam edecek.
  • Ethereum tokenizasyonun, blockchain tabanlı finansın merkezi olmak istiyor ve dünyanın en büyük finans şirketleri ürünlerini bu ağda geliştiriyor.
  • Bitcoin’e kıyasla Ethereum’un kendine yüklenen misyonu gerçekleştirebilme ihtimali daha kuvvetli olabilir. Bitcoin enflasyonla mücadele, dijital altın derken "riski fiyatlayan varlığa" (bkz. Larry Fink) dönüştü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bugün ABD borsalarında AI ile bağlantılı hisseler nedeniyle dalgalanma hakim ve kripto bundan olumsuz etkileniyor. Haftanın ABD için ilk iş gününde BitMine yeni ETH alımını da duyurdu. Geçen hafta şirket 45.759 ETH aldı. Peki neye güveniyor?

İçindekiler
1 ETH Haberleri
2 Neye Güveniyorlar?

ETH Haberleri

Şirket şu anda ETH arzının %3,62’sini elinde tutuyor ve sadece 7 ayda %5’lik hedefine büyük ölçüde yaklaştı. Geçen sena Haziran ayında ETH almaya başlayan şirket o günden bu yana ETH fiyatının sürekli düşmesi nedeniyle büyük kayıplarla yüzleşti. Fakat pes etmiyor. Dahası bugünkü duyuruda Beast Industries’e 200 milyon dolarlık ilk yatırımın tamamlandığı açıklandı. Dünyanın en popüler Youtuber’ı MrBeast’in şirketine 200 milyon dolar yatırım yaptılar.

Kripto, nakit ve diğer varlıkların toplamı 9,6 milyar dolar seviyesinde. Fakat BMNR hisseleri artık daha az ilgi görüyor. Hacim bakımından en güçlü 40-50 hisse arasında yer alan şirket 158’nci sıraya geriledi. İşlem hacmi günlük ortalama 900 milyon dolara geriledi.

Neye Güveniyorlar?

Tom Lee’nin başında olduğu şirket ETH arzının (120,7 milyon ETH) %3,62’sini elinde tutuyor ve %5 hedefine ulaşmak için alımlarına devam edecek. Bitcoin dijital altın ve enflasyondan korunma aracı olarak başarısızlığını en kritik dönemlerde ilan ederken altcoinlerin parlayacağı dönemin gelmesi bekleniyor. Ethereum tokenizasyonun, blockchain tabanlı finansın merkezi olmak istiyor ve dünyanın en büyük finans şirketleri ürünlerini bu ağda geliştiriyor. Tarafsız gözle bakıldığında Bitcoin’e kıyasla Ethereum’un kendine yüklenen misyonu gerçekleştirebilme ihtimali daha kuvvetli görünüyor.

“2026’nın Ethereum için belirleyici bir yıl olacağına dair inancımız daha da güçlendi. Üç uzun vadeli faktörün etkisiyle ürün-pazar uyumunun güçlendiğini görüyoruz: (i) Ethereum’da tokenleştirme/gizlilik yoluyla Wall Street; (ii) hem ödeme toplama hem de doğrulama için Ethereum’u kullanan AI ve AI ajanları ve (iii) Ethereum L2 (Worldchain vb.) üzerinde çalışan ‘insan kanıtı’ ve diğer standartlara yönelen kreatörler.

Buna karşılık, yatırımcıların duyarlılığı ve coşkusu dibe vurmuş durumda ve bize Kasım 2022’deki düşük seviyeleri ve 2018 kripto kışının derinliklerinde görülen umutsuzluğu ve moral bozukluğunu hatırlatıyor. 2018 ve 2022 yıllarında, büyük oyuncuların (FTX, 2022’de 3 Arrows) birçok yüksek profilli başarısızlığı yaşandı, ancak 2025-2026 yıllarında bu kadar büyük çaplı bir çöküş yaşanmadı. Aksine, kripto paralar 10 Ekim’de yaşanan ‘fiyat şoku’ ve büyük çaplı kaldıraç azaltma işlemlerinden bu yana zayıf seyrini sürdürüyor gibi görünüyor. Bitmine olarak Ethereum’un fiyatını kontrol edemiyoruz ve Ethereum’un uzun vadeli görünümü olağanüstü olmaya devam ettiği için şirket fiyat eğilimine bakılmaksızın ETH satın alıyor. Bu nedenle, kripto bu ‘mini kış’ döneminden geçerken bile ETH satın almaya devam ediyoruz.” – Tom Lee

Üstelik yıllık 176 milyon dolar stake ödülü dağıtacak olan şirket hisselerini satın alan yatırımcıların yeni nesil dijital finansa yatırım yaparken temettü kazancı elde etmesine de olanak tanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

