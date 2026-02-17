Tether: Dünyada İlk Defa Altın Temettüsü Başlıyor

Menkul kıymetlerin blockchain versiyonlarıyla finans dünyası fazlasıyla ilgileniyor. Şimdi de emtia için oyunun kuralları değişiyor. Dünyanın en büyük stablecoini olan USDT’nin arkasındaki şirket olan Tether bugün Tether Gold (XAU₮) ile altın temettü ödemelerinin başlayacağını açıkladı.

Altın Temettü

Elemental Royalty Corporation ve Tether birlikte çalışacak. Şirket “altın endüstrisi için tarihi dönüm noktası” diyerek müjdeyi paylaştı. Buna göre Halka açık bir altın royalty şirketi olan Elemental Royalty Corporation hissedarlarına temettü dağıtırken dileyenlere altın cinsinden ödeme yapacak. Bir altın şirketi olduğundan yatırımcılar için de bu durum fazlasıyla anlamlı.

XAU₮ tıpkı USDT gibi bir stablecoin. USDT nasıl dolara endeksliyse XAU₮ da fiziksel altınla destekleniyor. Blockchain ile altını birleştiren tek şirket Tether değil ancak temettü ödemelerinde kullanımına izin verecek ilk şirket olmayı başardı.

Tether CEO’su Paolo Ardoino şunları söyledi;

“Altın her zaman dünyanın en güvenilir değer depolama araçlarından biri olmuştur, ancak onu modern finansal dağıtım modellerine doğrudan entegre etmek zor. Hissedar temettüleri için XAU₮ kullanmak bu dinamiği tamamen değiştiriyor. Bu, altın endüstrisi için önemli bir adımdır ve tokenize varlıkların daha önce ulaşılamayan yeni finansal modelleri nasıl ortaya çıkarabileceğini göstermektedir.”

Tether Gold (XAU₮)

Fiziksel altınla desteklenen Tether Gold TG Commodities Limited tarafından sunulan bir kripto varlıktır. Her 1 XAU₮ Londra Good Delivery külçesindeki 1 ons altına denk gelir. Ethereum ve Tron ağında dağıtılan bu token Tether’in ifadesiyle “benzersiz bir seri numarası, saflık ve ağırlık ile tanımlanabilir ve fiziksel altın şeklinde” geri alınabilir.

Tether Gold (XAUt) 2,5 milyar dolar piyasa değeri ve günlük 407 milyon dolar hacimle işlem görüyor. Merkezi borsalar ve DeFi platformlarında işlem gören bu token yatırımcıların günün her saati hızlı ve ucuz şekilde altın alıp satmasına olanak tanıyor.

Tether altın için de rezerv denetim raporları yayınlıyor ve bunu BDO’ya denetlettiriyor. Vergi, muhasebe ve danışmanlık alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden olan BDO yıllarca süren USDT fudlarının ardından şirketin piyasaya güven sağlamak için bulduğu çözüm oldu.