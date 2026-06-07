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Tether (USDT)

Bloomberg stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in $10.000 seviyesine düşebileceğini açıkladı(!)

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bloomberg stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in $10.000 seviyesine düşebileceğini söyledi.
  • 📉 McGlone, son yükselişi tarihi bir sıçrama olarak tanımlarken sert bir düzeltmenin gelebileceğini belirtti.
  • 💵 Ona göre satış baskısı sürerken $BTC ile yarışan USDT, piyasa değerinde daha da öne çıkabilir.
  • 🏛️ Yüksek faiz, enflasyon ve ABD’de değişen siyasi hesaplar bu görüşün temel dayanakları arasında yer aldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bloomberg kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, Bitcoin için sert bir düşüş senaryosu öngördü. McGlone’a göre lider kripto para birimi, olumsuz makroekonomik koşulların etkisiyle $10.000 seviyesine kadar gerileyebilir. Analist, son dönemdeki yükselişi tarihsel ölçekte dikkat çekici bir sıçrama olarak nitelerken, buna benzer hareketlerin ardından sert düzeltmelerin görülebileceğini savundu.

İçindekiler
1 USDT ve piyasa değeri tartışması
2 Makro baskı ve riskli varlıklar
3 Faiz, enflasyon ve siyasi hesaplar

USDT ve piyasa değeri tartışması

McGlone, stabilcoin Tether’in piyasa değeri bakımından Bitcoin’i geride bırakma yolunda ilerlediğini ileri sürdü. Haziran ayının başındaki sert satış dalgası sırasında USDT, kısa süreliğine Ethereum’u piyasa değeri açısından aşmış ve dünyanın en büyük ikinci kripto varlığı konumuna yükselmişti. Tether, değeri ABD dolarına sabitlenmiş bir stabilcoin olarak kripto piyasasında yaygın şekilde kullanılıyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenen kripto para türüdür. USDT ise Tether tarafından ihraç edilen ve kripto piyasasında işlem çifti ile likidite aracı olarak sık kullanılan bir stabilcoindir.

McGlone, kripto piyasasının temel katman olarak doları benimsediğini, bunun da ABD Hazine kağıtlarına yönelimi artırdığını belirterek bu teknolojik çerçevenin güçlü bir mantığa dayandığını vurguladı.

McGlone, bu değişimi teknolojik gelişimin doğal bir sonucu olarak değerlendirdi. Kripto varlıkların giderek dolar temelli bir yapıya yaslandığını söyleyen analist, bu eğilimin özellikle ABD devlet tahvillerine dayalı rezerv yapıları üzerinden güç kazandığını ifade etti.

Makro baskı ve riskli varlıklar

Bloomberg stratejistine göre asıl baskı, makroekonomik cepheden gelecek. McGlone, Bitcoin gibi riskli varlıkların siyasi ve düzenleyici gelişmelerden bağımsız olarak daha geniş ekonomik koşullardan olumsuz etkilenebileceğini düşünüyor. Ona göre faizlerin yüksek seyretmesi ve finansal koşulların sıkı kalması, kripto piyasasında yeni bir baskı dalgası yaratabilir.

Analist, son yükseliş dönemini “tarihi” olarak tanımlarken, geçmiş piyasa döngülerine benzer şekilde bunun ardından sert bir geri çekilmenin matematiksel olarak kaçınılmaz olabileceğini öne sürdü. Bu değerlendirmesinde, balon niteliği taşıyan varlıklarda görülen hızlı yükselişlerin çoğu zaman benzer ölçüde düzeltmelerle takip edildiğini ima etti.

McGlone, son yükselişin tarihsel ölçekte olağanüstü olduğunu, geçmişteki balon örnekleri dikkate alındığında sonrasındaki düzeltmenin de buna paralel ölçüde sert olmasının beklendiğini kaydetti.

Faiz, enflasyon ve siyasi hesaplar

McGlone ayrıca ABD’de siyasi hesapların da hızla değiştiğini savundu. Analiste göre mevcut yönetim, rekor seviyelere çıkan hisse senedi piyasasının tüketici üzerindeki enflasyon baskısını artırabileceğini fark ediyor olabilir. Bu çerçevede yüksek faizlerin enflasyonu sınırlarken tahvil getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı kurabileceğini belirtti.

McGlone’un değerlendirmesinde, güçlü hisse piyasasının seçmen davranışı üzerinde de dolaylı etkileri olabileceği görüşü öne çıktı. Analist, finansal varlıklardaki aşırı değerlenmenin yaşam maliyetleri üzerindeki baskıyla birlikte siyasi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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