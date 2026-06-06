ABD’de 1 milyon BTC hedefi masada! Yeni tasarıda hangi detaylar öne çıkıyor?

ABD’de Bitcoin politikalarına ilişkin tartışmalar, 2026 tarihli American Reserve Modernization Act, kısa adıyla ARMA, adlı yasa tasarısının yayımlanmasıyla yeni bir aşamaya taşındı. Tasarı, Hazine Bakanlığı bünyesinde Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasına yönelik ayrıntılı bir yasal çerçeve ortaya koyuyor.

Rezerv için ayrıntılı çerçeve

Metinde, önceki siyasi açıklama ve önerilerden farklı olarak Bitcoin alımı, saklama, raporlama ve denetim süreçlerine ilişkin somut kurallar yer alıyor. Düzenleme, Bitcoin’i geleneksel ulusal rezervleri tamamlayabilecek özelliklere sahip bir rezerv varlığı olarak tanımlıyor.

Yasa koyucular, Bitcoin’in sınırlı arzı, yaygın benimsenmesi ve dayanıklılığının ABD’nin finansal güvenliğini güçlendirebilecek bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Tasarı ayrıca Bitcoin’i diğer dijital varlıklardan ayırıyor ve Bitcoin dışındaki varlıklar için ayrı bir Dijital Varlık Stoku yapısı öngörürken, Bitcoin için müstakil bir stratejik rezerv öneriyor.

ARMA tasarısı, Hazine Bakanlığı içinde Stratejik Bitcoin Rezervi kurulmasını öngören; alım, saklama, denetim ve kamuya açık rezerv kanıtı bildirimlerini aynı çatı altında toplayan ayrıntılı bir düzenleme sunuyor.

Tasarıya göre Hazine Bakanı, ABD genelinde güvenli ve merkezi olmayan bir Bitcoin saklama tesisi ağı oluşturmakla görevlendirilecek. Bu yapı, devletin elindeki Bitcoin’lerin soğuk cüzdan yöntemleriyle tutulduğu Stratejik Bitcoin Rezervi’ni oluşturacak. Hazine’nin gözetim, denetim ve güvenlik operasyonlarını yürütmesi planlanırken, güvenlik önlemleri için Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve sektör uzmanlarıyla istişare edilmesi de öngörülüyor.

Mini sözlük: Soğuk cüzdan, internete sürekli bağlı olmayan saklama yöntemini ifade eder. Bu yaklaşım, özel anahtarların çevrim dışı tutulması sayesinde siber saldırı riskini azaltmak için kurumsal saklamada sık kullanılır.

20 yıllık elde tutma şartı

Tasarıdaki dikkat çekici hükümlerden biri, rezerve alınan Bitcoin’lerin en az 20 yıl boyunca elde tutulmasını zorunlu kılması. Bu süre içinde söz konusu varlıkların satılması, açık artırmaya çıkarılması, takas edilmesi ya da başka bir şekilde elden çıkarılması mümkün olmayacak.

Elde tutma süresinin dolmasına iki yıl kala Hazine Bakanı’nın, rezervde bulunan varlıkların gelecekte nasıl yönetileceğine ilişkin önerilerini Kongre’ye sunması gerekecek. Böylece uzun vadeli saklama yaklaşımının sonraki aşamasına yasama organının da dahil edilmesi amaçlanıyor.

Beş yılda 1 milyon BTC hedefi

Tasarı, ayrıca bir Bitcoin Satın Alma Programı kurulmasını öngörüyor. Buna göre Hazine’nin beş yıl boyunca yılda 200.000 BTC satın almasına yetki verilecek. Programın ilan edilen hedefi, piyasa üzerindeki etkiyi sınırlamaya yönelik yapılandırılmış alımlar yoluyla toplam 1 milyon BTC edinilmesi.

Metin, bunun yanında müsadere, kurumlar arası transfer, bağış ve diğer yasal yollarla ek Bitcoin edinilmesine de izin veriyor. Bu kanallardan elde edilecek tüm Bitcoin’lerin de Stratejik Bitcoin Rezervi’ne aktarılması ve aynı saklama ile bekletme kurallarına tabi olması planlanıyor.

Denetim, şeffaflık ve eyaletlere açık yapı

Finansman tarafında ise Federal Reserve kaynakları ve altın sertifikalarının yeniden değerlenmesine dayanan bazı mekanizmalar sıralanıyor. Tasarı, federal yasada değişiklik yaparak Bitcoin varlıklarının Exchange Stabilization Fund içinde tutulabilmesine de kapı aralarken, ilgili işlemler ve bakiyeler için ek raporlama yükümlülükleri getiriyor.

Bununla birlikte her çeyrekte rezerv kanıtı raporu yayımlanması, üçüncü taraf kriptografik denetim yapılması ve Kongre gözetimi uygulanması zorunlu tutuluyor. Federal kurumların elindeki Bitcoin’leri satmak yerine rezerve devretmesi de isteniyor. Tasarı ayrıca, ABD eyaletlerinin kendi Bitcoin varlıklarını mülkiyet hakkını koruyarak ayrıştırılmış rezerv hesaplarında saklayabilmesine imkan tanıyan gönüllü bir program içeriyor. Metinde, federal hükümetin bireyler ve kuruluşlara ait yasal yollardan edinilmiş Bitcoin varlıklarına el koyamayacağı veya bu hakları zedeleyemeyeceği de açık biçimde belirtiliyor.