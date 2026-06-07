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Ethereum (ETH)

Ethereum balinalarının elindeki ETH miktarı, 2022 başındaki 28,83 milyon seviyesinden 11,04 milyona geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum balinalarının elindeki toplam ETH, 2022 başındaki 28,83 milyondan 11,04 milyona düştü.
  • 📉 Son 12 ayda bu gruptaki bakiye yaklaşık yüzde 50 geriledi ve $ETH için tarihi düşük seviye görüldü.
  • 🧭 Veriler, çıkışların doğrudan satıştan mı yoksa staking ve saklama adreslerine taşınmadan mı kaynaklandığını tek başına göstermedi.
  • 📊 Kesin olarak görülen tablo, büyük cüzdanların zirve döneme göre yaklaşık yüzde 62 daha az ETH tuttuğu oldu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum ağında 100 bin ile 1 milyon ETH tutan büyük cüzdanların toplam bakiyesi 11,04 milyon ETH’ye indi. Zincir üstü verilere göre bu seviye, mevcut veri seti tarihinde kaydedilen en düşük düzey oldu. Söz konusu grubun varlıkları, 2022’nin başında görülen 28,83 milyon ETH zirvesine kıyasla yaklaşık 17,8 milyon ETH azaldı.

İçindekiler
1 Dört yıla yayılan gerileme
2 Satış mı, yer değişimi mi

Dört yıla yayılan gerileme

Veriler, düşüşün kısa süreli bir hareketten çok, birkaç piyasa döngüsüne yayılan geniş bir eğilime işaret ettiğini gösteriyor. 2022 başında zirveye çıkan bu cüzdan grubunun bakiyesi, 2023 ortasında yaklaşık 17 milyon ETH çevresinde dengelenmişti. Bu yatay seyir, kalıcı bir toparlanmadan çok geçici bir duraklama olarak değerlendirildi.

Daha sonra 2024 ortasında kısmi bir toparlanma görüldü ve toplam bakiye yeniden 22 milyon ETH civarına çıktı. Aynı dönemde ETH fiyatı da 4.500 dolar seviyesine yaklaşmıştı. Ancak bu yükseliş uzun ömürlü olmadı ve büyük cüzdanların bakiyeleri kısa süre sonra yeniden aşağı yöneldi.

Alphractal, 100 bin ile 1 milyon ETH tutan adreslerin toplam bakiyesinin 11,04 milyon ETH’ye düştüğünü ve bunun grafik tarihindeki en düşük seviye olduğunu aktardı.

Alphractal, zincir üstü veri analizi yapan bir platform olarak cüzdan gruplarının hareketlerini izliyor. Buradaki ölçüm, borsa rezervleri ya da vakıf cüzdanları gibi daha yoğun kümeleri değil, kurumsal ölçekte sayılabilecek büyük özel adresleri kapsıyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blokzincir üzerinde herkese açık biçimde görülebilen işlem ve cüzdan hareketlerini ifade eder. Saklama kuruluşları veya staking sözleşmeleri nedeniyle varlıkların yeri değiştiğinde, bu hareketler her zaman doğrudan satış anlamına gelmeyebilir.

Satış mı, yer değişimi mi

En sert düşüş son 12 ayda gerçekleşti. Bu gruptaki toplam bakiye 2025 ortasında yaklaşık 22 milyon ETH seviyesindeyken bugün 11,04 milyon ETH’ye kadar indi. Böylece bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50’lik gerileme yaşandı. Aynı dönemde ETH fiyatı da yaklaşık 4.500 dolardan 1.780 dolar bandına düştü.

DönemToplam bakiyeNot
2022 başı28,83 milyon ETHVeri setindeki zirve
2025 ortası22 milyon ETHGeçici toparlanma sonrası seviye
Bugün11,04 milyon ETHTarihi dip

Verinin nasıl yorumlanacağı konusunda iki temel olasılık öne çıkıyor. İlk senaryoya göre büyük cüzdanlar zaman içinde düzenli biçimde ETH sattı ya da pozisyonlarını küçülttü. Bu yaklaşım, fiyat yönünden bağımsız bir dağıtım sürecine işaret ediyor.

İkinci olasılık ise varlıkların doğrudan satılmadığı, başka yapılara taşındığı yönünde. Staking sözleşmeleri, yeniden staking protokolleri veya ETF saklama kuruluşlarına aktarılan ETH, bu cüzdan grubunun bakiyesinde görünmeyebilir. Bu nedenle mevcut metrik, çıkışların satış mı yoksa yer değişimi mi olduğunu tek başına doğrulayamıyor.

Mevcut zincir üstü veri, çıkışların nihai varış noktasını göstermediği için satış ve ekosistem içi taşıma ihtimallerinin ikisini de açık bırakıyor.

Buna karşın verinin net biçimde ortaya koyduğu nokta, 100 bin ile 1 milyon ETH tutan büyük cüzdanların bugün, kayıtlı zirve dönemine göre yaklaşık yüzde 62 daha az ETH taşıdığı oldu.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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