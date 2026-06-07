Ethereum balinalarının elindeki ETH miktarı, 2022 başındaki 28,83 milyon seviyesinden 11,04 milyona geriledi

Ethereum ağında 100 bin ile 1 milyon ETH tutan büyük cüzdanların toplam bakiyesi 11,04 milyon ETH’ye indi. Zincir üstü verilere göre bu seviye, mevcut veri seti tarihinde kaydedilen en düşük düzey oldu. Söz konusu grubun varlıkları, 2022’nin başında görülen 28,83 milyon ETH zirvesine kıyasla yaklaşık 17,8 milyon ETH azaldı.

Dört yıla yayılan gerileme

Veriler, düşüşün kısa süreli bir hareketten çok, birkaç piyasa döngüsüne yayılan geniş bir eğilime işaret ettiğini gösteriyor. 2022 başında zirveye çıkan bu cüzdan grubunun bakiyesi, 2023 ortasında yaklaşık 17 milyon ETH çevresinde dengelenmişti. Bu yatay seyir, kalıcı bir toparlanmadan çok geçici bir duraklama olarak değerlendirildi.

Daha sonra 2024 ortasında kısmi bir toparlanma görüldü ve toplam bakiye yeniden 22 milyon ETH civarına çıktı. Aynı dönemde ETH fiyatı da 4.500 dolar seviyesine yaklaşmıştı. Ancak bu yükseliş uzun ömürlü olmadı ve büyük cüzdanların bakiyeleri kısa süre sonra yeniden aşağı yöneldi.

Alphractal, 100 bin ile 1 milyon ETH tutan adreslerin toplam bakiyesinin 11,04 milyon ETH’ye düştüğünü ve bunun grafik tarihindeki en düşük seviye olduğunu aktardı.

Alphractal, zincir üstü veri analizi yapan bir platform olarak cüzdan gruplarının hareketlerini izliyor. Buradaki ölçüm, borsa rezervleri ya da vakıf cüzdanları gibi daha yoğun kümeleri değil, kurumsal ölçekte sayılabilecek büyük özel adresleri kapsıyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blokzincir üzerinde herkese açık biçimde görülebilen işlem ve cüzdan hareketlerini ifade eder. Saklama kuruluşları veya staking sözleşmeleri nedeniyle varlıkların yeri değiştiğinde, bu hareketler her zaman doğrudan satış anlamına gelmeyebilir.

Satış mı, yer değişimi mi

En sert düşüş son 12 ayda gerçekleşti. Bu gruptaki toplam bakiye 2025 ortasında yaklaşık 22 milyon ETH seviyesindeyken bugün 11,04 milyon ETH’ye kadar indi. Böylece bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50’lik gerileme yaşandı. Aynı dönemde ETH fiyatı da yaklaşık 4.500 dolardan 1.780 dolar bandına düştü.

Dönem Toplam bakiye Not 2022 başı 28,83 milyon ETH Veri setindeki zirve 2025 ortası 22 milyon ETH Geçici toparlanma sonrası seviye Bugün 11,04 milyon ETH Tarihi dip

Verinin nasıl yorumlanacağı konusunda iki temel olasılık öne çıkıyor. İlk senaryoya göre büyük cüzdanlar zaman içinde düzenli biçimde ETH sattı ya da pozisyonlarını küçülttü. Bu yaklaşım, fiyat yönünden bağımsız bir dağıtım sürecine işaret ediyor.

İkinci olasılık ise varlıkların doğrudan satılmadığı, başka yapılara taşındığı yönünde. Staking sözleşmeleri, yeniden staking protokolleri veya ETF saklama kuruluşlarına aktarılan ETH, bu cüzdan grubunun bakiyesinde görünmeyebilir. Bu nedenle mevcut metrik, çıkışların satış mı yoksa yer değişimi mi olduğunu tek başına doğrulayamıyor.

Mevcut zincir üstü veri, çıkışların nihai varış noktasını göstermediği için satış ve ekosistem içi taşıma ihtimallerinin ikisini de açık bırakıyor.

Buna karşın verinin net biçimde ortaya koyduğu nokta, 100 bin ile 1 milyon ETH tutan büyük cüzdanların bugün, kayıtlı zirve dönemine göre yaklaşık yüzde 62 daha az ETH taşıdığı oldu.