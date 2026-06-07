Shiba Inu borsalardaki rezerv artışına rağmen satış baskısını şimdilik sınırlı tuttu

Shiba Inu’da son bir haftada borsalardaki token bakiyesi dikkat çekici biçimde arttı. Zincir üstü verilere göre borsa rezervleri yaklaşık 13,88 trilyon SHIB yükselerek 80,45 trilyon token seviyesine çıktı. Normal şartlarda bu ölçekte bir giriş, piyasada satış baskısının artabileceğine işaret edebilir. Buna karşın SHIB fiyatında, yatırımcıların beklediği ölçüde sert bir çözülme görülmedi.

Borsa akışlarında artış izlendi

Veriler, toplam borsa girişinin 422,97 milyar SHIB olduğunu gösterdi. Aynı dönemde borsalardan çıkan miktar ise 264,47 milyar SHIB olarak kaydedildi. Böylece net akış 158,50 milyar SHIB artıda kaldı. Başka bir ifadeyle, borsalara giren token sayısı çıkan miktarın üzerine çıktı; ancak bu tabloya rağmen piyasada buna eşlik eden güçlü bir satış dalgası oluşmadı.

Borsalardaki SHIB arzı artmasına rağmen, bu büyüklükteki girişlere eşlik eden sert bir satış hareketi şu ana kadar ortaya çıkmadı.

Bu görünüm, borsalara taşınan tokenların tamamının kısa vadeli satış amacıyla gönderilmediğine işaret ediyor olabilir. Piyasa yapıcılığı, portföy düzenlemesi ya da likidite yönetimi gibi nedenler de bu hareketin arkasında bulunabilir. Ayrıca uzun vadeli yatırımcıların mevcut fiyat seviyelerinde satışa istekli davranmaması da arz tarafındaki baskıyı sınırlayan unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Ağ verileri katılımın sürdüğünü gösterdi

Ağ etkinliğinde de görece dengeli bir tablo öne çıktı. Aktif alıcı adres sayısı 90.916’ya yaklaşırken, aktif adres sayısı 138.666 olarak ölçüldü. Transfer sayısı da yaklaşık 2.954 seviyesinde yatay kaldı. Fiyattaki son zayıflığa rağmen bu veriler, ağ üzerindeki kullanıcı katılımının sürdüğünü gösteriyor.

Mini sözlük: Net akış, borsalara giren varlık miktarı ile borsalardan çıkan miktar arasındaki farkı ifade eder. Değerin pozitif olması, ilgili dönemde borsalara net giriş olduğunu gösterir.

Aktif adresler ve transfer sayısındaki istikrar, fiyat baskısına rağmen SHIB ekosisteminde piyasa katılımının yüksek kaldığına işaret etti.

Teknik görünümde baskı sürüyor

Teknik tarafta ise SHIB üzerindeki baskı henüz ortadan kalkmış değil. Varlık, günlük grafikte 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu seviyeler kısa vadede direnç bölgesi olarak izleniyor. Mart, nisan ve mayıs boyunca fiyatı destekleyen yükselen kanal yapısı da yakın dönemde aşağı yönlü kırıldı.

Kanal kırılımının ardından Göreceli Güç Endeksi 30 seviyesinin altına inerek aşırı satım bölgesine geçti. Sonrasında göstergede sınırlı bir dengelenme görüldü. Mevcut zincir üstü ve işlem verileri, piyasaya eklenen arzın şu ana kadar beklendiğinden daha iyi karşılandığını ortaya koyuyor. Yine de önümüzdeki haftalarda borsa girişlerinin hız kazanıp kazanmayacağı ve genel kripto para piyasası eğilimi, bu dayanıklılığın sürüp sürmeyeceğinde belirleyici olabilir.