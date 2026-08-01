Shiba Inu’da zincir üstü veriler dengelenirken yatay seyir öne çıktı

Shiba Inu’da borsalar arası token hareketi son günlerdeki sert dalgalanmanın ardından yeniden dengelenmeye başladı. Son 24 saatte net borsa akışı eksi 2,31 milyar SHIB olarak hesaplandı. Bu seviye, borsalardan çıkan token miktarının giren miktarı sınırlı ölçüde aştığını gösteriyor. Ancak son dönemde trilyonlarca SHIB’in yer değiştirdiği yüksek oynaklık evreleriyle kıyaslandığında bu rakam görece düşük kaldı.

Borsa akışlarında denge arayışı

Net akışın nötre yakın seyretmesi, piyasada ne güçlü bir birikim ne de belirgin bir satış dalgası bulunduğuna işaret ediyor. Veriler, yatırımcıların son yükseliş ve geri çekilmenin ardından daha temkinli bir konuma geçtiğini düşündürüyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş kullanıcı topluluğuyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor.

Borsalardaki toplam SHIB rezervi 86,99 trilyon seviyesinde büyük ölçüde sabit kaldı. Yedi günlük ortalamada borsa çıkışları %16,6 gerilerken girişler %0,65 arttı. Bu tablo, hafta başında görülen yoğun çekim dalgasının zayıfladığını ve merkezi borsalarda tutulan toplam arzın kısa vadede istikrar kazandığını ortaya koydu.

Son 24 saatteki eksi 2,31 milyar SHIB net akışı, alıcılar ile satıcılar arasında belirgin bir üstünlük oluşmadığını gösteriyor.

Ağ etkinliği zayıflamadı

Borsa hareketlerindeki yavaşlamaya karşın ağ kullanımında belirgin bir düşüş görülmedi. Aktif alıcı adres sayısı bir günde %0,86 artarken aktif adresler %0,81 yükseldi. İşlem sayısında da sınırlı artış kaydedildi. Bu görünüm, kısa vadeli spekülatif işlemler azalırken kullanıcı faaliyetinin tamamen sönmediğine işaret ediyor.

Fiyat tarafında SHIB, 0.00000465 dolar seviyesinde 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor. Son aylardaki zayıf seyrin ardından bu iki gösterge kısa vadeli destek konumuna geldi. Buna karşılık 200 günlük hareketli ortalama olan yaklaşık 0.00000598 dolar seviyesi ana direnç bölgesi olmayı sürdürüyor.

Teknik görünümde yeni yön henüz netleşmedi

Son kırılma sırasında fiyat 0.00000500 dolar civarındaki daha geniş direnç alanına yaklaştı, ancak ivme korunamadı. Bunun ardından kar satışları devreye girdi ve fiyat yeniden hareketli ortalama desteklerine çekildi. Göreceli Güç Endeksi de yükseliş sırasında aşırı alım bölgesine kısa süreli geçişin ardından normal aralığa döndü.

RSI göstergesinin 50’li seviyelerin ortasında bulunması, momentumun soğuduğunu ancak belirgin biçimde negatife dönmediğini gösteriyor. Alım baskısının yeniden güçlenmesi halinde yukarı yönlü yeni bir deneme görülebilir. Buna karşılık borsalara girişlerin artması ve fiyatın zayıflaması, bazı yatırımcıların satış hazırlığında olduğuna işaret edebilir.

Borsa rezervlerinde düşüşle birlikte net çıkışların yeniden hızlanması, yeni bir birikim sürecini destekleyebilir.

Mevcut zincir üstü veriler ve teknik göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, Shiba Inu’da şimdilik yeni bir trend başlangıcından çok son kazanımların sindirildiği bir yatay konsolidasyon süreci öne çıkıyor.