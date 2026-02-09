Ethereum’da Büyük Hesaplaşma: 1.800 Doların Altı Uçurum mu?

Kripto para piyasasının öncü altcoini Ethereum, sert fiyat hareketleriyle dolu bir haftanın ardından kritik bir yol ayrımına geldi. Yatırımcılar, varlığın 1.800 dolar desteğine mi tutunacağını yoksa 2.200 dolara doğru bir toparlanma mı başlatacağını merakla bekliyor. Mevcut veriler, piyasada korkunun hakim olduğunu ancak satış baskısının yavaş yavaş gücünü kaybettiğini gösteriyor.

Ethereum Piyasasında Hayatta Kalma Mücadelesi

Kripto dünyasında “Wise Advice” adıyla tanınan analistlerin paylaştığı veriler, Ethereum’un tarihsel olarak en yoğun panik satışlarının yaşandığı bölgeye ulaştığını ortaya koyuyor. ETH fiyatı şu sıralar 1.950 dolar seviyelerinde işlem görürken, 0.80 MVRV bandının altında seyretmesi dikkat çekiyor. Geçmiş döngüler incelendiğinde, bu seviyenin genellikle “zorunlu satışların” son bulduğu ve fiyatın dip yaptığı bir alan olduğu görülüyor. Ancak gerçek bir toparlanmadan söz edebilmek için 2.450 dolarlık 1.0 MVRV seviyesinin üzerine çıkılması şart görünüyor.

Teknik açıdan ETH/BTC paritesi de zayıf bir seyir izlese de 0.029–0.030 BTC civarındaki uzun vadeli talep bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Borsalardaki Ethereum rezervlerinin 2016 yılından bu yana görülen en düşük seviyelere gerilemesi, arzın daraldığına işaret ediyor. Bu durum, piyasada yeni bir talep dalgası oluşması halinde fiyatın yukarı yönlü ivme kazanabileceği beklentisini güçlendiriyor. Tokenizasyon pazarının %61’inden fazlasını elinde tutan ağ, ekosistemdeki sermaye akışını korumayı sürdürerek temel gücünden ödün vermiyor.

Teknik Göstergeler ve Kritik Seviyeler

Günlük grafikler, Ethereum’un ciddi bir hasar aldığını ancak alıcıların 1.800–1.850 dolar bandındaki yükselen trend çizgisine sığındığını gösteriyor. Daha önce 3.200–3.400 dolar aralığında defalarca reddedilen fiyat, sert bir kırılımla alt desteklere kadar geriledi. Mevcut durumda RSI göstergesinin 30’lu seviyelerde, yani aşırı satım bölgesinde olması, satış baskısının yorgun düştüğüne dair önemli bir sinyal veriyor. MACD göstergesi negatif bölgede kalsa da momentumun zayıflaması, kısa vadeli bir rahatlama rallisinin kapıda olabileceğini düşündürüyor.

Önümüzdeki günlerde 1.820 dolar desteğinin korunması, fiyatı ilk etapta 2.150–2.300 dolar bandına taşıyabilir. Yine de uzmanlar, bu yükselişin ana trendi değiştirmekten ziyade bir “tepki yükselişi” olarak kalabileceği konusunda uyarıyor. Eğer 1.800 dolarlık kritik destek hattı aşağı yönlü kırılırsa, bir sonraki durak 1.600 dolar civarındaki eski alım bölgeleri olacaktır. Yatırımcılar için 2.800 dolar seviyesi hacimli bir şekilde geri kazanılmadığı sürece, yaşanan her yükseliş satıcılar için yeni bir fırsat olarak değerlendirilme riski taşıyor.