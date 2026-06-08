Ethereum’da kritik bölge yeniden gündemde! Analistler hangi senaryoya işaret ediyor?

Ethereum, haftalık grafikte öne çıkan direnç bölgesinden bir kez daha geri çevrilmesinin ardından baskı altında kalmayı sürdürüyor. Piyasayı izleyen analist Moe’ya göre mevcut görünüm, daha önce başarısız kırılımla sonuçlanan ve aylar süren sert düşüşün öncesinde oluşan yapıyla benzerlik taşıyor.

Direnç bölgesinden gelen yeni ret

Analizde, Ethereum’un mevcut fiyat alanına yakın bir direnç bandı altında kalmaya devam ettiği görülüyor. Grafikte mavi daireyle işaretlenen son deneme, fiyatın bu alanın üzerine yerleşemediğini ortaya koyuyor. Analiste göre benzer bir tablo daha önce de görülmüş, fiyat direnç bölgesine kısa süreli giriş yaptıktan sonra yeniden aşağı yönelmişti.

Bu karşılaştırma, satıcıların aynı türden bir direnç alanını savunmayı sürdürmesi halinde Ethereum’un benzer bir yol izleyebileceğine işaret ediyor. Haftalık görünümde öne çıkan kırmızı projeksiyon, düşüş baskısının teyit edilmesi durumunda daha uzun soluklu bir düzeltme olasılığını gündeme getiriyor.

Analist Moe’nun değerlendirmesine göre Ethereum için belirleyici eşik, mevcut fiyatın hemen üzerindeki yeşil direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın net biçimde aşılması düşüş senaryosunu zayıflatabilirken, yeni bir ret gelmesi halinde aşağı yönlü riskler gündemde kalabilir.

Yukarıda kalan boş alan tartışması

Buna karşın aynı analiz, son düşüşe rağmen Ethereum’un daha yüksek fiyat bölgelerini yeniden test etme ihtimalini de dışlamıyor. Grafikte, yerel zirvelere yakın oluşan ve üst fitili oldukça sınırlı kalan mum yapıları dikkat çekiyor. Analiste göre bu tür alanlar, fiyatın ileride yeniden dönüp test edebileceği bölgeler arasında yer alabilir.

Mini sözlük: Fitil, mum grafikte açılış ve kapanış fiyatı dışında görülen en yüksek ya da en düşük seviyeyi gösteren çizgidir. Üst fitilin kısa kalması, ilgili zaman diliminde fiyatın yukarıda uzun süre tutunamadığını ancak o bölgenin daha sonra yeniden izlenebileceğini düşündürebilir.

Analiz, Ethereum’un son piyasa döngülerinde oluşan iki benzer fiyat yapısını karşılaştırıyor. Her iki örnekte de fiyat önce yükseldi, yerel tepe oluşturdu ve ardından ivmesini koruyamayınca sert geri çekilme yaşadı. Mavi dairelerle vurgulanan bölgeler, bu açıdan analistin dikkat çektiği ortak teknik işaretler arasında bulunuyor.

Kısa vadede baskı, uzun vadede izlenecek seviyeler

Grafikteki kırmızı oklar, daha geniş çaplı bir toparlanma başlamadan önce yeni bir geri çekilme ihtimalinin masada olduğunu gösteriyor. Önceki örnekte de benzer şekilde fiyat önce aşağı gitmiş, daha sonra üst bölgeleri yeniden ziyaret etmişti. Bu nedenle mevcut tablo tek yönlü bir görünüm sunmuyor.

Teknik açıdan Ethereum, birkaç önemli destek seviyesinin altına sarktıktan sonra zayıf görünümünü koruyor. Bununla birlikte analize göre alım ivmesinin geri dönmesi halinde, önceki salınım zirvelerine yakın bölgeler yeniden hedef haline gelebilir. Kısa vadede düşüş riski öne çıksa da mevcut seviyelerin üzerindeki doldurulmamış fiyat alanları, ileride bir toparlanma ihtimalini masada tutuyor.