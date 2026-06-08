Bitcoin’de sert düşüşlerin ana nedeni, kaldıraçlı tasfiyeler ve makro şoklar oldu

Bitcoin’de sert fiyat düşüşleri, kripto para piyasasının tekrar eden özelliklerinden biri olmaya devam ediyor. Dakikalar ya da saatler içinde portföyleri ve piyasa algısını değiştirebilen bu hareketler, çoğu zaman yalnızca tek bir nedene bağlı kalmıyor. Zincir üstü veriler, kaldıraçlı işlemler, makroekonomik gelişmeler ve dışsal haber akışı aynı anda devreye girerek satış baskısını büyütebiliyor.

Satış dalgasını çoğu zaman kaldıraç büyütüyor

Arkham Research tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre Bitcoin’deki sert geri çekilmelerin en sık görülen tetikleyicilerinden biri, piyasadaki aşırı kaldıraç oluyor. Fiyat küçük bir oranda düştüğünde teminat tamamlama çağrıları devreye giriyor ve pozisyonlar otomatik olarak kapatılıyor. Bu zorunlu satışlar fiyatı daha da aşağı çekince yeni tasfiyeler başlıyor ve zincirleme bir düşüş ortaya çıkıyor.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı işlem açan yatırımcının teminatı yetersiz kaldığında pozisyonunun borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. Kaldıraç ise yatırımcının elindeki sermayeden daha büyük pozisyon açmasına imkan tanıyan yapı olarak bilinir.

Arkham’ın araştırma ekibi, 29 Ocak 2026 tarihinde teknoloji hisselerindeki zayıf seyrin Bitcoin fiyatında küçük bir düşüş başlattığını, bunun da tasfiye zincirini tetiklediğini belirtti.

Araştırmada, sert hareketlerin çoğu kez ilk bakışta sınırlı görünen bir gerilemeyle başladığı, ancak piyasadaki kırılgan yapı nedeniyle hızla derinleşebildiği vurgulandı. Bu tablo, Bitcoin’de ani düşüşlerin teknik nedenlerle ne kadar hızlı büyüyebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Faiz artışları ve düzenleyici adımlar baskıyı artırdı

Makroekonomik koşulların da Bitcoin üzerinde belirleyici olduğu aktarıldı. Merkez bankaları parasal sıkılaşmaya yöneldiğinde, sermaye önce daha yüksek riskli varlıklardan çıkma eğilimi gösteriyor. Arkham, 2022 yılını bu duruma örnek gösterdi. ABD Merkez Bankası, 40 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele kapsamında agresif faiz artışlarına başlamış, Bitcoin ise yıl genelinde %60’tan fazla değer kaybetmişti.

Araştırmada, 2022’de ABD Merkez Bankası’nın faiz artışlarıyla birlikte riskli varlıklardan para çıkışının hızlandığı ve bunun Bitcoin üzerinde ağır baskı yarattığı kaydedildi.

Düzenleyici haber akışının da benzer ölçüde etkili olduğu belirtildi. Mayıs 2021’de Çin’in madencilik faaliyetlerine yönelik baskıyı artırmasının ardından Bitcoin yaklaşık %50 düştü. Bu süreçte piyasa değerinden birkaç gün içinde milyarlarca dolarlık silinme yaşandı.

Altcoin’ler daha sert etkileniyor

Bitcoin’deki sert düşüşler, piyasanın geri kalanını da genellikle daha ağır biçimde etkiliyor. Altcoin’ler ve mizah temalı token’lar daha yüksek riskli görüldüğü için satış dönemlerinde bu varlıklardan çıkış daha hızlı yaşanıyor. Arkham, 10 Ekim 2025 tarihinde Çin’e yönelik %100 gümrük tarifesi haberlerinin ardından yatırımcıların aynı anda tasfiye edildiğini ve piyasa genelinde toplam kaybın milyarlarca dolara ulaştığını aktardı.

Olay Tarih Etkisi Fed faiz artışları 2022 Bitcoin %60’tan fazla düştü Çin madencilik baskısı Mayıs 2021 Bitcoin yaklaşık %50 geriledi COVID kaynaklı panik satışları Mart 2020 Bitcoin 48 saatte %50 değer kaybetti

Mart 2020’de COVID kaynaklı küresel satış dalgası da benzer bir örnek olarak gösterildi. Arkham’a göre salgın haberleri yatırımcıları nakde yöneltti ve Bitcoin 48 saat içinde değerinin yarısını kaybetti. İlk çöküşün ardından aşırı kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesiyle birlikte piyasanın yeniden dengelenebildiği, uzun vadeli yatırımcıların ise bu dönemlerde piyasada kalmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Kurumsal ilgi oynaklığı tamamen bitirmedi

Araştırmada, son yıllarda kurumsal katılımın piyasaya belirli ölçüde dayanıklılık kazandırdığı da kaydedildi. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan BlackRock gibi kurumların etkisiyle piyasa yapısının daha sağlam hale geldiği değerlendiriliyor. Buna karşın Bitcoin’de ani ve sert düşüşlerin halen bu varlık sınıfının temel özelliklerinden biri olduğu, bu nedenle risk yönetiminin önemini koruduğu vurgulandı.