En Son Gerçekleştiğinde Bitcoin’de Meteorik Yükseliş Gerçekleşmişti! O Mum Yine Sahnede

Kripto analiz şirketi LAYER.GG bugün X sosyal platformundan önemli bir paylaşımda bulundu. Şirketin paylaştığı veriler önemli bir yükselişe işaret etti. Şirketin paylaştığı verilerin bir benzerinin en son 2020 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Bu paylaşımdan sonra yatırımcılarda iştah açan bir dönemin başlaması beklenebilir. Ayrıntılara bir bakalım.

Bitcoin’in Olağanüstü Serüveni: 6 Haftalık Üst Üste Yeşil Mumlar

Bitcoin (BTC) yatırımcıları, kripto para biriminin art arda altıncı haftalık yeşil mumunu kaydetmesiyle dikkat çekici bir eğilime tanık oldu. Böyle bir serien son 2020’nin dördüncü çeyreğinde gerçekleşmişti. O dönem, yükseliş ivmesinin gerçekleşmesi nedeniyle kripto tutkunlarının hafızalarına kazınmıştı.

Geçmişe dönüp bakıldığında, 2020’nin dördüncü çeyreği Bitcoin’in altı haftalık etkileyici bir yeşil mum serisi sergilediği bir dönem olarak öne çıkıyor. Günümüze doğru hızlı bir şekilde ilerlediğimizde, Bitcoin yedinci haftalık mumuna başlarken tarih kendini tekrar etmenin eşiğinde gibi görünüyor.

Önemli Sinyallerin ve Piyasa Dinamiklerinin Kodunu Çözmek

Kripto analiz şirketi LAYER.GG bu yükseliş döneminde kayda değer birkaç sinyali mercek altına aldı. USDT‘de (Tether) 5 milyar dolarlık önemli bir akış, “0x1dB” olarak tanımlanan bir balinanın katılımı ve 35 bin ila 37 bin dolar aralığında USDT ihracı anlatıya katkı sağladı.

Ekim 2020’den bu yana her 1-2 haftada bir 1 milyar USDT’nin tutarlı bir şekilde ihraç edilmesi çok önemli bir unsur. Bu süre zarfında Tether Hazinesinden basılan toplam para 5 milyar dolara ulaştı. Bir boğa piyasasında, yeni stablecoin’lerin çıkarılması geleneksel olarak bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir.

Piyasa Etkisi ve Çakışan Trendler

Her USDT ihracına denk gelen Bitcoin fiyatı, stablecoin piyasa dinamiklerinin etkisini örnekleyen bir toparlanma gösterdi. Özellikle, stablecoin’lerin piyasa değeri 119 milyar dolardan 124 milyar dolara yükseldi. Ayrıca 35 bin-37 bin dolar aralığındaki konsolidasyon aşamasında stablecoin ihracında belirgin bir artış görüldü.

Stablecoin’lerin piyasa değeri Haziran seviyelerini yansıtırken, mevcut Bitcoin fiyatı 27 bin dolardan 37 bin dolara geldiği için yüzde 40’ın üzerinde bir artışa işaret etti. Bu durum yeni piyasaya sürülen stablecoin’lerin Bitcoin alımına doğru aktif bir şekilde dağıtıldığını gösteriyor.

BlackRock’ın Potansiyel Katılımı ve ETF Beklentisi

“0x1dB” olarak bilinen bir balina, Tether Hazinesinden 1 milyar 336 milyon USDT alarak ve 20 Ekim’den bu yana sürekli olarak borsalara yatırarak dikkatleri üzerine çekti. Spekülasyonlar, iki ay içinde ufukta bir ETF onayı ile BlackRock ve Fidelity gibi geleneksel finans firmalarının Bitcoin alımına aktif olarak katılabileceği yönünde.