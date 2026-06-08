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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 60 bin dolara indi, MVRV 1,1’e geriledi! Piyasada kritik eşikte neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 80 bin dolardan 60 bin dolara çekildi ve piyasada baskı arttı.
  • 📉 MVRV oranı 1,1’e düştü ve Bitcoin tarihsel dip bölgelerine yaklaştı.
  • 📊 Teknik görünümde hareketli ortalamalar kırıldı, ancak $BTC’de RSI 27 ile aşırı satım bölgesine indi.
  • 🕰️ Son satış dalgasında artan hacim, bu düzeltmenin sıradan bir geri çekilmeden daha sert geçtiğini gösterdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, mevcut döngünün en sert düzeltmelerinden birinde 80 bin dolar bölgesinden 60 bin dolara kadar çekildi. Bu geri çekilme, piyasada belirgin bir tedirginlik yaratırken fiyat hareketlerindeki oynaklık da yüksek seyrini korudu.

İçindekiler
1 Değerleme göstergesi kritik bölgeye yaklaştı
2 Teknik görünümde baskı sürüyor
3 Satış dalgasında hacim dikkat çekti

Değerleme göstergesi kritik bölgeye yaklaştı

Son piyasa verilerine göre Bitcoin’in Piyasa Değeri Gerçekleşen Değer oranı, yani MVRV göstergesi 1,1 seviyesine düştü. Analistler, bu değerin tarihsel olarak önemli dip bölgeleriyle ilişkilendirilen düşük değerleme alanının hemen üzerinde bulunduğunu belirtti.

Mini sözlük: MVRV, Bitcoin’in toplam piyasa değerini, ağ üzerindeki coin’lerin en son taşındıkları fiyata göre hesaplanan gerçekleşen değerle karşılaştıran bir göstergedir. Oranın 1,0 seviyesine yaklaşması, yatırımcıların ortalama maliyetine yakın fiyatlamaya işaret edebilir.

Bu oran, yatırımcıların ortalama alım maliyetine kıyasla ne kadar kar ya da zararda olduğunu anlamak için kullanılıyor. Geçmişte 1,0 seviyesine yakın okumalar piyasanın makul değer bölgesine yaklaştığını göstermiş, bu seviyenin altı ise çoğu zaman güçlü birikim dönemleriyle birlikte görülmüştü.

Mevcut MVRV verisi, Bitcoin’in tarihsel ölçütlere göre daha ucuz bir bölgeye yaklaştığını gösteriyor. Ancak bu tablo, kesin olarak dip seviyenin görüldüğü anlamına gelmiyor.

Teknik görünümde baskı sürüyor

Teknik göstergeler de zayıf seyrin sürdüğüne işaret ediyor. Bitcoin, günlük grafikte 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların altına indi. Bu yapı, kısa vadede satıcıların piyasada daha baskın olduğuna işaret eden olumsuz bir görünüm oluşturdu.

Buna karşın Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI yaklaşık 27 seviyesine geriledi. Bu alan genellikle aşırı satım bölgesi olarak değerlendiriliyor. Önceki dönemlerde benzer RSI seviyeleri, zaman zaman kısa süreli tepki yükselişleri ya da orta vadeli yön değişimleriyle sonuçlanmıştı.

Satış dalgasında hacim dikkat çekti

Son düşüş sırasında işlem hacminde de belirgin artış görüldü. Bu durum, zayıf hacimle gerçekleşen sıradan geri çekilmelerden farklı olarak daha geniş çaplı bir teslimiyet dalgasına işaret ediyor olabilir. Piyasalarda kalıcı dip oluşumlarından önce bu tür sert ve zorunlu satışlar sıkça yaşanabiliyor.

MVRV oranının tarihsel olarak düşük değerleme bölgesine yaklaşması ve teknik göstergelerin aşırı satım sinyali vermesi birlikte değerlendirildiğinde, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcıların geçmişte ilgi gösterdiği bir fiyat aralığına girdiği görülüyor. Yine de kısa vadede oynaklığın sürmesi ve kesin dip seviyesinin henüz netleşmemesi olası görünüyor.

Değerleme açısından bakıldığında Bitcoin, birkaç hafta öncesine kıyasla belirgin biçimde daha ucuz bir seviyede işlem görüyor. Ancak piyasanın tam anlamıyla taban oluşturup oluşturmadığına ilişkin belirsizlik şimdilik devam ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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