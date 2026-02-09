Solana (SOL)

Piyasa Volatil İlerliyor: Popüler Altcoin’de Sinyaller Düşüş Diyor!

Özet

  • Solana fiyatı teknik formasyonlar nedeniyle aşağı yönlü baskı altında kalıyor.
  • Analistler, omuz-baş-omuz yapısının 30 ile 50 dolarlık hedefleri doğurduğunu belirtiyor.
  • MVRV göstergesi olası dip sinyali verse de riskler tamamen ortadan kalkmış değil.
İlayda Peker
Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ederken, Solana’nın yerel token’ı SOL son haftaların en çok konuşulan varlıklarından biri haline geldi. Son 30 günde yaklaşık yüzde 38 değer kaybeden SOL, cuma günü 67 dolara gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesini gördü. Teknik göstergeler ve zincir üstü veriler, düşüşün henüz tamamlanmadığına işaret ederken, bazı analistler fiyatın 30 dolara kadar geri çekilebileceği uyarısında bulunuyor.

İçindekiler
1 Teknik Formasyonlar Solana İçin Kırmızı Işık Yakıyor
2 MVRV Göstergesi Dip Umudu Veriyor mu?

Teknik Formasyonlar Solana İçin Kırmızı Işık Yakıyor

SOL fiyatı, Ocak 2025’te yaklaşık 295 dolar seviyesinde gördüğü döngü zirvesinden bu yana yüzde 72’den fazla değer kaybetmiş durumda. Bu sert geri çekilme sürecinde, farklı zaman dilimlerinde net bir “omuz-baş-omuz” (OBO) formasyonu oluştuğu görülüyor. Kripto analisti Bitcoinsensus, paylaştığı grafiklerde Solana’nın makro ölçekte bu formasyonu teyit ettiğini ve aşağı yönlü risklerin sürdüğünü belirtiyor. Analiste göre, ölçümlenen teknik hedef 50 dolar seviyesine kadar uzanıyor.

Benzer şekilde Nextiscrypto, iki haftalık grafiklerde klasik bir OBO formasyonu tespit ederek hedefin 45 dolar olabileceğini savunuyor. Daha kötümser görüşler de yok değil. Takma isimli analist Shitpoastin, aylık grafikte iki yıla yayılan dev bir OBO yapısına dikkat çekerek, 30 dolara kadar “boşluk” bulunduğunu ifade ediyor. Özellikle 30 Ocak’ta 120 dolar civarındaki boyun çizgisinin aşağı kırılması, teknik anlamda satış baskısını hızlandıran önemli bir eşik olarak görülüyor.

MVRV Göstergesi Dip Umudu Veriyor mu?

Her ne kadar teknik görünüm zayıf olsa da, zincir üstü bazı veriler yatırımcılara sınırlı da olsa umut aşılıyor. Solana’nın MVRV (Market Value to Realized Value) aşırı sapma bantları, fiyatın geçtiğimiz hafta en alt banda yakın bir seviyede, yaklaşık 75 dolarda destek bulduğunu gösteriyor. Bu bantlar, yatırımcıların coin’lerini en son hangi ortalama fiyattan hareket ettirdiğini yansıtarak olası dip bölgelerini işaret edebiliyor.

Geçmiş veriler incelendiğinde, SOL fiyatının çoğu zaman bu en alt banda yakın ya da biraz altına sarktıktan sonra toparlandığı görülüyor. Mart 2022’de 75 dolar civarının test edilmesinin ardından SOL, sadece üç haftada yüzde 87 yükselerek 140 dolara ulaşmıştı. Benzer bir hareket Aralık 2020’de de yaşanmıştı. Ancak Kasım 2022’deki FTX çöküşü sırasında bu gösterge istisna yaratmış, SOL fiyatı bandın çok altına inerek 7 dolara kadar gerilemişti. Bu nedenle bazı analistler, 75 dolar altına sarkmanın yeni bir düzeltme dalgasını tetikleyebileceğini ve bunun teknik OBO hedefleriyle örtüşebileceğini düşünüyor.

Sonuç olarak Solana cephesinde tablo şu an için çelişkili sinyaller veriyor. Teknik analizler kısa ve orta vadede risklerin sürdüğünü, hatta fiyatın 30–45 dolar bandına kadar çekilebileceğini ortaya koyuyor. Buna karşın zincir üstü veriler ve ekosistem gelişmeleri, uzun vadeli yatırımcılar için bu seviyelerin fırsat olarak da değerlendirilebileceğini düşündürüyor. Ancak geçmişte yaşanan sert çöküşler göz önüne alındığında, SOL yatırımında temkinli yaklaşım ve risk yönetimi her zamankinden daha büyük önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Solana’dan 100 Bin Kullanıcıyı Kapsayan AirDrop: SKR Coin Sahneye Çıktı

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
