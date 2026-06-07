Solana 24 saatte %5,39 yükselerek $64,85 seviyesine çıktı

Solana, son aylardaki en sert düşüş dönemlerinden birinin ardından toparlanma işaretleri verdi. Piyasa verilerine göre SOL, 60 dolar bölgesinden gelen tepkinin ardından 64,85 dolar civarında işlem görüyor. Son 24 saatte kaydedilen %5,39’luk artış, yoğun satış baskısı sonrası alıcıların yeniden devreye girmeye çalıştığını gösterdi.

Kısa vadede 60 dolar desteği öne çıktı

Fiyat hareketi, 60 dolar seviyesinin kısa vadede önemli bir psikolojik destek haline geldiğine işaret etti. Bu bölgenin korunması durumunda SOL için 70 dolar ve ardından 76 dolara doğru yeni bir deneme gündeme gelebilir. Buna karşılık, tepki yükselişinin zayıflaması halinde piyasada bunun yalnızca sert satış sonrası geçici bir toparlanma olarak değerlendirilmesi de olası görülüyor.

Analistlerin paylaştığı grafikler, Solana’da 60 dolar çevresinden gelen tepkinin kısa vadede rahatlama sağladığını, ancak 70 ile 76 dolar aralığının aşılmadığı sürece düşüş riskinin tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koydu.

Kısa vadeli olumsuz senaryo ise henüz masadan kalkmış değil. Piyasayı izleyen bazı analistler, SOL’un kırdığı destek alanını yeniden test ettikten sonra bir kez daha aşağı yönlü tepki verebileceğini belirtti. Bu nedenle 70 ile 76 dolar aralığı, mevcut görünümde kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Seviye Önemi 60 dolar İlk ana destek bölgesi 70 ile 76 dolar İlk güçlü toparlanma testi 55 ile 58 dolar Yeni satışta izlenen alt destek alanı

Aylık görünümde aşırı satım dikkat çekti

Daha geniş zaman diliminde tablo daha sert bir bozulmaya işaret ediyor. Piyasada paylaşılan değerlendirmelere göre SOL, kısa süre önce 60 dolar civarında son üç yılın en düşük seviyelerinden birini gördü. Ayrıca varlık, tüm zamanların en yüksek seviyesine göre %80’den fazla geriledi ve tarihinde ilk kez art arda sekiz aylık düşüş mumu oluşturdu.

Aylık RSI göstergesinin, 2022’deki FTX çöküşü sırasında görülen seviyelerden bile daha zayıf bir aşırı satım bölgesine indiği belirtildi. RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir; genelde aşırı satım bölgesi, satışların olağan dışı ölçüde yoğunlaştığı dönemlere işaret eder.

Mini sözlük: RSI, Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen teknik göstergedir. Fiyat hareketinin aşırı alım veya aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını ölçmek için kullanılır.

Aylık grafikte görülen aşırı satım tek başına dip seviyenin kesinleştiği anlamına gelmese de, son satış dalgasının olağan dışı boyutlara ulaştığını gösterdi.

Analistler 40 ile 50 dolar bandını da izliyor

Bazı piyasa yorumcuları mevcut zayıflığı yalnızca düşüş sinyali olarak değil, olası bir birikim alanı olarak da değerlendiriyor. Buna göre 40 ile 50 dolar aralığı, alıcıların yeniden pozisyon oluşturabileceği önemli bir bölge olarak izleniyor. Bu bandın korunması ve burada kalıcı bir taban oluşması halinde daha geniş çaplı toparlanma senaryoları yeniden gündeme gelebilir.

Öte yandan SOL/BTC paritesi de yakından takip ediliyor. Solana’nın Bitcoin karşısındaki performansı halen zayıf görünse de, uzun süredir devam eden düşüşün ardından önemli bir destek alanına yaklaşıldığı aktarılıyor. Bu bölgenin korunması, Solana için göreli dip oluşumuna dair ilk sinyallerden biri olabilir.

Saatlik grafikte kırılım izlense de temkin sürüyor

Kısa vadeli görünümde bir başka dikkat çekici gelişme de saatlik grafikte aşağı yönlü trend çizgisinin yukarı kırılması oldu. Bu yapı, son sert düşüşün ardından aşağı yönlü ivmenin yavaşlamaya başladığına işaret edebilir. Ancak bu sinyalin güç kazanması için fiyatın kırılan çizginin üzerinde kalması ve 62 ile 63 dolar bandının altına yeniden sarkmaması gerekiyor.

Alıcıların kontrolü koruması halinde piyasada 68 dolar, 70 dolar ve ardından 76 dolar seviyeleri izlenecek. Buna karşılık 60 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda 55 ile 58 dolar bandına doğru yeni bir geri çekilme riski gündemde kalmayı sürdürüyor.