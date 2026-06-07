Hedera, 6 Haziran dip seviyesi olan 0,0781 dolardan toparlanarak 0,082 doların üzerine çıktı

Hedera’nın yerel tokeni HBAR, 6 Haziran’da gördüğü 0,0781 dolar seviyesinden toparlanarak kısa süreliğine 0,082 doların üzerine yükseldi. Ancak bu hareketin ardından ivme zayıfladı ve fiyat yeniden dar bir bantta işlem görmeye başladı. Veriler, toparlanma sırasında piyasaya sermaye girişinin sürdüğünü gösterse de HBAR’ın önceki düşüşte kaybettiği bazı seviyelerin halen altında kaldığı görülüyor.

Alıcılar 0,078 dolar bölgesinde yeniden öne çıktı

Analist DaVinciGraph, son 24 saatteki güçlü yükselişin ardından HBAR’a dikkat çekti. CoinGecko verilerine göre token, incelenen dönemde yaklaşık %3,9 artışla 0,0815 dolar civarında işlem gördü. Fiyat daha sonra 0,082 doların da üzerine çıktı, fakat bu yükselişin bir kısmını geri verdi.

Grafikler, HBAR’ın önce 0,079 doların altında işlem gördüğünü, ardından 0,080 doların üzerine çıkarak 0,081 dolar bölgesine doğru daha güçlü bir toparlanma sergilediğini ortaya koydu.

Gün içi görünümde daha yüksek diplerin oluşması, önceki geri çekilmenin ardından talebin güçlendiğine işaret etti. İşlem hacmi de 6 Haziran’daki dipten sonra artış gösterdi. Bu hareket, fiyatı 0,082 dolara taşırken, söz konusu bölgeye ulaşıldıktan sonra alım temposunun yavaşladığı aktarıldı.

Mini sözlük: Chaikin Money Flow, fiyat ile hacim verisini birlikte değerlendirerek piyasaya para girişinin mi yoksa çıkışının mı baskın olduğunu gösteren bir göstergedir. Sıfırın üzerindeki değerler genelde alım baskısının satış baskısını aştığına işaret eder.

Sermaye akışı toparlanmayı destekledi

TradingView verileri, haberin yazıldığı sırada HBAR fiyatını 0,08146 dolar olarak gösterdi. 30 dakikalık grafikte, haziran ayının başında 0,095 doların üzerindeki seviyelerden başlayan daha geniş çaplı düşüşün ardından fiyatın 0,078 dolar civarında dengelenmeye çalıştığı görüldü.

Chaikin Money Flow göstergesi 0,16 seviyesine ulaştı. Bu değer, ölçülen dönemde alım baskısının satış baskısının önüne geçtiğine işaret etti. BraveNewCoin verilerine göre HBAR son 24 saatte %2,96 yükselerek 0,0814 dolara çıktı. Aynı dönemde fiyat 0,07811 dolar ile 0,08244 dolar aralığında hareket ederken günlük işlem hacmi 67,33 milyon dolar oldu.

Hedera, dağıtık defter teknolojisine odaklanan bir ağ olarak biliniyor. Verilere göre ağın piyasa değeri yaklaşık 3,52 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Dolaşımdaki HBAR miktarı ise 43,37 milyar adet olarak kaydedildi. Token, Eylül 2021’de gördüğü 0,57 dolarlık zirvenin halen yaklaşık %85,8 altında işlem görüyor.

Gösterge Değer Anlık fiyat 0,0814 ile 0,08146 dolar 24 saat aralığı 0,07811 ile 0,08244 dolar 24 saat değişim %2,96 ile %3,9 artış Günlük hacim 67,33 milyon dolar

0,0825 doların altında ivme zayıfladı

Sermaye akışı pozitif kalmasına rağmen MACD göstergesi toparlanmanın güç kaybettiğine işaret etti. MACD çizgisi 0,00014 seviyesinde kalırken sinyal çizgisi 0,00027 seviyesinde bulundu. Histogramın eksi 0,00013’e dönmesi de kısa vadeli yükseliş ivmesinin, fiyat gün içi üst banda yaklaşırken zayıfladığını gösterdi.

Verilere göre HBAR için yakın direnç bölgesi 0,082 ile 0,0825 dolar arasında oluştu; son yükselişte alıcılar bu alanın üzerinde kalıcılık sağlayamadı.

TradingView verilerine göre 0,0825 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması halinde 0,085 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bu seviye, son düşüş hızlanmadan önce destek olarak çalışmıştı. Aşağı yönlü senaryoda ise 0,080 dolar en yakın destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda 6 Haziran’daki 0,0781 dolarlık gün içi dip yeniden test edilebilir.