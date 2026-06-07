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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 62.950 dolara çıktı! Sıradaki eşikte neler yaşanabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin hafta sonunda 62.950 dolara kadar yükseldi ve 60.000 doların üzerinde kaldı.
  • 📊 Teknik görünümde $BTC için 61.880 dolar civarındaki 200 haftalık ortalama kritik destek olarak izleniyor.
  • 📉 Nasdaq cuma günü yüzde 4’ten fazla düştü ve 22.905 puana doğru yeni bir geri çekilme ihtimali konuşuluyor.
  • 🔍 Şubat 2026’daki benzer sinyal sonrası yüzde 30’u aşan toparlanma görülmüştü ve piyasa şimdi bu veriyi izliyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, hafta sonunda 60.000 doların üzerindeki psikolojik desteği koruyarak dikkat çekici bir toparlanma sergiledi. BTC fiyatı, 59.100 dolar civarındaki yerel dipten yüzde 6,5 yükselerek pazar günü gün içi işlemlerde yaklaşık 62.950 dolara ulaştı. Piyasadaki bazı işlemciler, bu seviyenin korunmasını kısa vadeli görünüm açısından önemli gördü.

İçindekiler
1 Nasdaq zayıflarsa Bitcoin öne çıkabilir
2 Nasdaq göstergeleri düzeltmeye işaret ediyor
3 Bitcoin Nasdaq karşısında aşırı satım bölgesinde

Nasdaq zayıflarsa Bitcoin öne çıkabilir

Bitcoin’deki toparlanma, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksinin cuma günü yüzde 4’ten fazla gerilemesinin ardından öne çıktı. Bu düşüş, Nisan 2025’ten bu yana endeksteki en sert tek günlük kayıp olarak kayda geçti. Söz konusu hareket, risk iştahının bir bölümünün yeniden Bitcoin piyasasına yönelebileceği beklentisini gündeme taşıdı.

Deneyimli analist Filbfilb tarafından paylaşılan teknik değerlendirmede, Bitcoin’in yaklaşık 61.880 dolardaki 200 haftalık basit hareketli ortalamanın üzerinde kalmasının olumlu bir sinyal olabileceği belirtildi. Bu seviye, 2015, 2018 ve 2020 dönemlerinde fiyat için dip oluşumunda belirleyici olmuştu.

Mini sözlük: Basit hareketli ortalama, belirli bir dönemdeki kapanış fiyatlarının aritmetik ortalamasını gösteren teknik göstergedir. 200 haftalık ortalama ise uzun vadeli eğilimi izlemek için kullanılır ve yatırımcılar tarafından önemli destek veya direnç alanı olarak takip edilir.

Filbfilb’in değerlendirmesine göre Bitcoin, 200 haftalık basit hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece 60.000 doların altına kısa süreli sarkma bir eleme hareketi olarak görülebilir; bu durumda yaklaşık 92.630 dolardaki 50 haftalık ortalama bir sonraki önemli hedef haline gelebilir.

Bu senaryoda, 60.000 doların altındaki kısa süreli geri çekilme kalıcı bir kırılmadan çok zayıf ellerin piyasadan temizlenmesi olarak yorumlanabilir. Analize göre, BTC uzun vadeli tabanını korursa bir sonraki güçlü direnç bölgesi 92.630 dolara yakın bulunan 50 haftalık basit hareketli ortalama olabilir.

Nasdaq göstergeleri düzeltmeye işaret ediyor

Aynı dönemde Nasdaq cephesinde teknik görünüm daha zayıf sinyaller verdi. Endeksin haftalık göreceli güç endeksi 74,75 civarından 62,46’ya gerilerken, fiyatın 22.905 puan yakınındaki 20 haftalık basit hareketli ortalamaya doğru düzeltme sürecine girebileceği değerlendirildi.

2021’den bu yana Nasdaq’ın haftalık RSI göstergesi 70’in üzerinden 70’in altına her indiğinde endeksin yeniden 20 haftalık ortalamaya yöneldiği görüldü. Aynı yapının tekrarlanması halinde Nasdaq’ın 22.905 puana kadar çekilmesi ve bunun haziran içinde ya da temmuzda mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 10,75 ilave düşüş anlamına gelmesi mümkün olabilir.

Bitcoin Nasdaq karşısında aşırı satım bölgesinde

Bitcoin ile Nasdaq arasındaki oran da BTC lehine olası bir toparlanma senaryosunu destekleyen bir başka gösterge olarak öne çıktı. Günlük RSI verilerine göre bu oran yeniden tarihi aşırı satım bölgesine ulaştı. Cumartesi günü gösterge 14,70 seviyesine inerek şimdiye kadarki en düşük değerini gördü. Önceki rekor, şubat ayında kaydedilen 14,88 seviyesiydi.

Şubat ayındaki benzer görünümün ardından Bitcoin fiyatı yüzde 30’un üzerinde toparlanmıştı. Bu nedenle bazı analistler, Bitcoin’in Nasdaq’a kıyasla yeniden ucuz kaldığı ve alıcıların bu nedenle devreye girdiği görüşünü öne çıkarıyor. Aynı yapının yeniden oluşması, önümüzdeki haftalarda BTC fiyatında yeni bir tepki yükselişi ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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